Kwon Chang-hoon Beber Alasan Gabung Persija Jakarta, Bawa Nama Shin Tae-yong

Pemain baru Persija Jakarta Kwon Chang-hoon. (Persija Jakarta)
JawaPos.com - Pemain asal Korea Selatan Kwon Chang-hoon mengungkap alasan menerima pinangan dari Persija Jakarta. Pemain berusia 32 tahun itu mengungkapkan keputusan ini dibuat karena ingin mengambil tantangan baru di super league dan tak luput dari figur Shin Tae-yong.
Persija Jakarta resmi memperkenalkan Kwon Chang-hoon sebagai rekrutan anyar di bursa transfer menjelang Super League 2026/2027 pada Jumat (17/7). Eks pemain Timnas Korea Selatan itu diikat kontrak dengan durasi dua musim hingga 2028.
Bagi Kwon Chang-hoon, Persija Jakarta menjadi klub pertamanya di Asia Tenggara. Sebelum ke super league, sepanjang karirnya, dia lama menghabiskan waktu bersama klub Korea Selatan dan pernah membela kub Prancis Dijon serta SC Freiburg, salah satu klub anyar Jerman.
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Kwon Chang-hoon mengaku mengaku tertantang untuk memulai perjalanan baru dalam kariernya bersma Persija Jakarta. Pemain berusia 32 tahun itu bertekad memberikan kontribusi maksimal demi membawa Macan Kemayoran berjaya di Super League 2026/2027.
“Saya memilih Persija karena ingin menghadapi tantangan baru. Saya sudah mendapatkan berbagai pengalaman di beberapa negara, tetapi datang ke Persija merupakan lembaran baru dalam hidup saya. Bagi saya, ini adalah sebuah tantangan besar,” tutur Kwon Chang-hoon dalam keterangan resmi Persija Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Kwon Chang-hoon pun akan bereuni dengan mantan pelatihnya di Timnas Korea Selatan, Shin Tae-yong. Eks pemain Jeonbuk Hyundai ini mengakui bahwa kepindahannya ke Persija Jakarta tak luput dari peran pelatih berusia 57 tahun tersebut.
Kwon Chang-hoon juga menilai Shin Tae-yong melakukan pekerjaan yang sangat baik saat melatih Timnas Indonesia. Dia menilai sang pelatih telah mendongkrak kualitas sepak bola Indonesia, dan hal itulah yang membuatnya terdorong untuk gabung dengan Persija Jakarta.
“Ketika masih bermain di Korea Selatan, saya melihat Coach Shin Tae-yong bekerja di Indonesia. Saya juga melihat sepak bola Indonesia mengalami banyak perkembangan,” ujar Kwon Chang-hoon.
“Hal itu membuat saya memiliki pandangan yang positif terhadap sepak bola Indonesia dan Persija. Karena itulah saya memutuskan datang ke sini,” terang Kwon Chang-hoon.
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