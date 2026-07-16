Shin Tae-yong Mulai Bentuk Identitas Permainan Persija, Minta Jakmania Percaya pada Proses

Shin Tae-yong belum bisa melihat kekuatan utuh Persija karena sejumlah pemain masih bersama timnas dan beberapa rekrutan anyar belum bergabung. (Dok. Persija)
JawaPos.com - Persija Jakarta mulai menjalani persiapan menuju kompetisi musim 2026/2027 dengan menggelar sesi latihan perdana di bawah arahan pelatih anyar, Shin Tae-yong.
Pekan pertama latihan dimanfaatkan sebagai tahap awal untuk membangun fondasi permainan sekaligus memperkuat karakter tim sebelum kompetisi resmi dimulai.
Meski skuad Macan Kemayoran belum berkumpul secara penuh, Shin Tae-yong memilih untuk langsung memulai pekerjaannya.
Beberapa pemain asing masih dalam perjalanan bergabung dengan tim, sementara enam pemain lainnya masih menjalankan tugas bersama Timnas Indonesia.
Kondisi tersebut tidak menjadi alasan bagi pelatih asal Korea Selatan itu untuk menunda proses pembentukan tim.
Menurutnya, membangun identitas permainan sejak awal jauh lebih penting agar seluruh pemain memiliki pemahaman yang sama ketika skuad sudah lengkap.
Shin Tae-yong menegaskan bahwa disiplin menjadi aspek utama dalam sistem permainan yang ingin diterapkan di Persija.
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Ia menginginkan seluruh pemain mampu menjalankan instruksi dengan baik karena gaya bermain yang akan diterapkan membutuhkan intensitas tinggi selama pertandingan.
"Karena kami memainkan sepak bola yang intens, disiplin dalam sistem adalah yang paling penting. Kami harus membangun hal itu secara sistematis," ujar Shin Tae-yong.
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