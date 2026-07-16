Fabio Calonego Perpanjang Kontrak Bersama Persija Jakarta hingga 2028

JawaPos.com - Masa depan Fabio Calonego akhirnya terungkap. Gelandang asal Brasil itu resmi memperpanjang kontraknya bersama Persija Jakarta hingga 30 Juni 2028 mendatang.

“Persija memastikan Fabio Calonego tetap menjadi bagian dari keluarga besar Macan Kemayoran. Gelandang asal Brasil itu akan melanjutkan perjalanannya bersama Persija dan kembali menjadi bagian dari kekuatan tim untuk dua musim mendatang,” bunyi pernyataan resmi Persija Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, menjelaskan bahwa keputusan mempertahankan Calonego merupakan bagian dair upaya klub menjaga fondasi skuad. Dia berharap gelandang kelahiran Novo Hamburgo, Brasil, itu bisa membantu tim mencapai target yang telah ditetapkan.

“Fabio menunjukkan bahwa ia adalah pemain yang mampu memberikan stabilitas bagi tim. Kontribusinya sepanjang musim lalu menjadi salah satu pertimbangan kami untuk melanjutkan kebersamaan ini. Kami berharap Fabio semakin matang dan konsisten, serta terus menjadi bagian penting dalam perjalanan Persija meraih target-target yang telah kami tetapkan,” ujar Prapanca.

Sementara Calonego sangat senang memperpanjang masa baktinya bersama skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Gelandang berusia 28 tahun itu bertekad membawa Persija Jakarta merebut gelar juara sekaligus tampil di kompetisi level Asia.

“Saya sangat senang dan termotivasi untuk melanjutkan perjalanan bersama Persija. Sejak awal, saya dan keluarga merasa Jakarta sudah seperti rumah, dan itu menjadi salah satu alasan utama saya bertahan. Kini, saya ingin membantu Persija meraih trofi, kembali bersaing di kompetisi Asia, serta membalas kepercayaan yang telah diberikan klub dan Jakmania,” kata Calonego.

Sejak didatangkan pada awal musim 2025/2026, Calonego langsung menjelma menjadi figur penting di lini tengah Persija Jakarta. Tak hanya tampil solid sebagai jangkar di lini tengah, gelandang berusia 28 tahun itu juga cukup pandai dalam urusan menjebol gawang lawan.

Calonego berhasil mencatatkan tiga gol dan tiga assist di Super League musim lalu. Menariknya, seluruh gol tersebut lahir lewat tembakan dari luar kotak penalti, menegaskan kualitas dan akurasi tendangan jarak jauhnya.