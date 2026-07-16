Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Kamis, 16 Juli 2026 | 20.07 WIB

Fabio Calonego Perpanjang Kontrak Bersama Persija Jakarta hingga 2028

Fabio Calonego saat melepaskan tendangan jarak jauh yang menjadi senjata andalan Persija Jakarta. (Persija) - Image

Fabio Calonego saat melepaskan tendangan jarak jauh yang menjadi senjata andalan Persija Jakarta. (Persija)

JawaPos.com - Masa depan Fabio Calonego akhirnya terungkap. Gelandang asal Brasil itu resmi memperpanjang kontraknya bersama Persija Jakarta hingga 30 Juni 2028 mendatang.

“Persija memastikan Fabio Calonego tetap menjadi bagian dari keluarga besar Macan Kemayoran. Gelandang asal Brasil itu akan melanjutkan perjalanannya bersama Persija dan kembali menjadi bagian dari kekuatan tim untuk dua musim mendatang,” bunyi pernyataan resmi Persija Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, menjelaskan bahwa keputusan mempertahankan Calonego merupakan bagian dair upaya klub menjaga fondasi skuad. Dia berharap gelandang kelahiran Novo Hamburgo, Brasil, itu bisa membantu tim mencapai target yang telah ditetapkan.

“Fabio menunjukkan bahwa ia adalah pemain yang mampu memberikan stabilitas bagi tim. Kontribusinya sepanjang musim lalu menjadi salah satu pertimbangan kami untuk melanjutkan kebersamaan ini. Kami berharap Fabio semakin matang dan konsisten, serta terus menjadi bagian penting dalam perjalanan Persija meraih target-target yang telah kami tetapkan,” ujar Prapanca.

Sementara Calonego sangat senang memperpanjang masa baktinya bersama skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Gelandang berusia 28 tahun itu bertekad membawa Persija Jakarta merebut gelar juara sekaligus tampil di kompetisi level Asia.

“Saya sangat senang dan termotivasi untuk melanjutkan perjalanan bersama Persija. Sejak awal, saya dan keluarga merasa Jakarta sudah seperti rumah, dan itu menjadi salah satu alasan utama saya bertahan. Kini, saya ingin membantu Persija meraih trofi, kembali bersaing di kompetisi Asia, serta membalas kepercayaan yang telah diberikan klub dan Jakmania,” kata Calonego.

Sejak didatangkan pada awal musim 2025/2026, Calonego langsung menjelma menjadi figur penting di lini tengah Persija Jakarta. Tak hanya tampil solid sebagai jangkar di lini tengah, gelandang berusia 28 tahun itu juga cukup pandai dalam urusan menjebol gawang lawan.

Calonego berhasil mencatatkan tiga gol dan tiga assist di Super League musim lalu. Menariknya, seluruh gol tersebut lahir lewat tembakan dari luar kotak penalti, menegaskan kualitas dan akurasi tendangan jarak jauhnya.

Terlepas dari kabar ini, Persija Jakarta sendiri sudah sangat aktif di bursa transfer menjelang Super League 2026/2027. Skuad Macan Kemayoran total sudah mendatangkan tujuh pemain baru, dengan rincian tiga lokal dan empat asing.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Gawat! Shin Tae-yong Belum Bisa Lihat Kekuatan Utuh Persija Jakarta, Sejumlah Pemain Timnas Indonesia Absen - Image
Sepak Bola Indonesia

Gawat! Shin Tae-yong Belum Bisa Lihat Kekuatan Utuh Persija Jakarta, Sejumlah Pemain Timnas Indonesia Absen

Kamis, 16 Juli 2026 | 13.09 WIB

Persija Jakarta Resmi Memulai Persiapan Liga 1 Musim 2026/27, Shin Tae-yong Utamakan Kebugaran Pemain - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija Jakarta Resmi Memulai Persiapan Liga 1 Musim 2026/27, Shin Tae-yong Utamakan Kebugaran Pemain

Kamis, 16 Juli 2026 | 03.45 WIB

Persija Jakarta Resmi Rekrut Kyohei Yoshino, Statistik Gelandang Eks Cerezo Osaka Ini Bikin Optimistis - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija Jakarta Resmi Rekrut Kyohei Yoshino, Statistik Gelandang Eks Cerezo Osaka Ini Bikin Optimistis

Rabu, 15 Juli 2026 | 11.11 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

3

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

4

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

7

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

8

Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!

9

MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan

10

Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore