Sempat Dikaitkan dengan PSIS dan PSS, Stefano Lilipaly Memilih Semen Padang Sebagai Klub Barunya

JawaPos.com - Stefano Lilipaly akhirnya memastikan pelabuhan barunya untuk musim 2026/2027. Sempat ramai dikaitkan dengan PSIS Semarang dan PSS Sleman, mantan pemain Timnas Indonesia itu justru memilih bergabung dengan Semen Padang yang akan berkompetisi di Liga 2 Indonesia atau Championship musim ini.

Kepastian transfer Stefano Lilipaly diumumkan Semen Padang lewat akun Instagram resmi klub, pada Rabu (15/7). Dalam unggahannya, Kabau Sirah menyambut kedatangan pemain berusia 36 tahun itu dengan kalimat singkat, He Is Here, Lilipaly is Red.

Bergabungnya Stefano Lilipaly ke Semen Padang menjadi salah satu transfer yang cukup mengejutkan menjelang bergulirnya Liga 2 musim 2026/2027. Pasalnya, beberapa waktu terakhir namanya santer dikaitkan dengan sejumlah klub besar, termasuk PSIS Semarang dan PSS Sleman yang disebut-sebut tertarik menggunakan jasanya.

Namun, Lilipaly akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Semen Padang. Pengalamannya di level tertinggi sepak bola Indonesia diharapkan mampu menjadi tambahan kekuatan sekaligus menjadi pemimpin bagi skuad Kabau Sirah dalam mengarungi persaingan Liga 2 musim 2026/2027.

Lilipaly datang dengan segudang pengalaman. Musim lalu dia masih bermain di kasta tertinggi bersama Dewa United sebagai pemain pinjaman dari Borneo FC.

Meski usianya tak lagi muda, kualitas dan visi bermain masih menjadi nilai lebih yang bisa membantu tim. Berdasar data Transfermarkt, Stefano Lilipaly lahir pada 10 Januari 1990 dan memiliki tinggi badan 1,75 meter. Posisi utamanya adalah sayap kiri, tetapi dia juga mampu dimainkan sebagai gelandang serang maupun sayap kanan.

Karir sepak bolanya dimulai di Belanda. Dia sempat menimba ilmu di akademi DCG, AZ Alkmaar, dan FC Utrecht sebelum menembus tim senior Utrecht. Setelah itu, Lilipaly melanjutkan perjalanan bersama Almere City, Consadole Sapporo di Jepang, Persija Jakarta, Telstar, hingga SC Cambuur.

Namanya mulai bersinar di Indonesia ketika membela Bali United pada 2017. Bersama Serdadu Tridatu, Lilipaly tampil dalam 99 pertandingan dan mencetak 28 gol. Dia juga sukses mempersembahkan dua gelar Liga 1 pada musim 2019 dan 2021/2022.