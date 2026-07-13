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Andika Rachmansyah
Rabu, 15 Juli 2026 | 08.13 WIB

Diungkap Langsung Oleh COO Semen Padang FC! Kabau Sirah Bidik Satu Pemain Berlabel Timnas Indonesia serta Dua Legiun Asing

COO Semen Padang FC, Braditi Moulevey, di acara podcast Bincang Bola JawaPos.com (Dery Ridwansah JawaPos.com) - Image

COO Semen Padang FC, Braditi Moulevey, di acara podcast Bincang Bola JawaPos.com (Dery Ridwansah JawaPos.com)

JawaPos.com - Chief Operating Officer (COO) Semen Padang FC, Braditi Moulevey, mengungkap bahwa timnya masih akan bergerak di bursa transfer menjelang Championship 2026/2027. Dia mengatakan ada satu pemain berlabel Timnas Indonesia dan dua legiun asing yang akan direkrut oleh Kabau Sirah -julukan Semen Padang.

Semen Padang melakukan perombakan besar-besaran jelang mengarungi Championship musim depan. Di bawah kendali manajemen yang baru, Kabau Sirah sangat jor-joran belanja pemain. Sosok-sosok yang didatangkan pun bukan kaleng-kaleng, karena mayoritas adalah eks pemain Super League.

Di antaranya adalah Ilija Spansojevic, Esteban Vizcarra, Rezaldi Hehanussa, Alwi Slamet, Safrudin Tahar, hingga Novri Setiawan. Kendati bermain di kompetisi kasta kedua, tapi kedalaman skuad Semen Padang layaknya klub Super League karena dihuni banyak pemain bintang.

Meski sudah jor-joran belanja pemain, Semen Padang, kata Braditi Moulevey masih akan terus bergerak aktif di bursa transfer. Dia menjelaskan skuad Kabau Sirah akan memaksimalkan slot 35 pemain untuk didaftarkan ke kompetisi Championship musim depan.

Braditi Moulevey mengungkap Semen Padang dalam waktu dekat ini akan memperkenalkan satu pemain berlabel Timnas Indonesia. Hanya saja, pria yang juga menjabat sebagai manajer tim Kabau Sirah itu tidak mengungkap profil pemain tersebut.

“Nanti ada kejutan (transfer) sih. Insyaallah dalam waktu dekat ini salah satu pemain Timnas Indonesia juga akan bergabung. Tunggu saja pengumuman resminya dari klub,” ungkap Braditi Moulevey dalam acara podcast Bincang Bola JawaPos.com, Selasa (14/7/2026).

Selain itu, Semen Padang juga akan memaksimalkan slot pemain asing. Kabau Sirah saat ini baru mendatangkan satu legiun asing yakni Igor Cukovic, bek tengah berpaspor Montenegro. Braditi Moulevey nantinya akan ada dua pemain asing baru yang menghuni posisi gelandang serang dan striker.

“Di regulasi kan 3 ya, Igor sudah bergabung di posisi bek. Minggu ini juga nanti ada gelandang serang, dalam waktu dekat ya sebelum Agustus sudah ada striker. Jadi posisinya itu, pemain asing akan mengisi bek, gelandang serang, dan striker,” terang dia.

Lebih lanjut, Braditi Moulevey menegaskan bahwa seluruh pemain yang direkrut oleh Semen Padang murni berdasarkan rekomendasi dari pelatih Nil Maizar. Manajemen Kabau Sirah tidak ikut campur soal pemilihan pemain.

Editor: Banu Adikara
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