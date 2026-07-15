Rumor Kwon Chang-hoon ke Persija Jakarta Menguat, Eks Timnas Korea Selatan Berpeluang Tampil di Super League

Eks pemain timnas Korea Selatan Kwon Chang-hoon dirumorkan ke Persija Jakarta. (Istimewa)
JawaPos.com - Bursa transfer super league kembali diwarnai kabar mengejutkan. Kali ini, Persija Jakarta dikaitkan dengan mantan pemain Timnas Korea Selatan Kwon Chang-hoon.
Winger berusia 32 tahun itu disebut-sebut menjadi target terbaru Macan Kemayoran untuk memperkuat skuad menghadapi kompetisi super league musim 2026/2027.
Rumor itu mulai ramai setelah nama Kwon Chang-hoon muncul dalam daftar klub peminat di Transfermarkt. Meski belum ada pengumuman resmi dari Persija maupun sang pemain, kabar ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan Jakmania dan pecinta sepak bola Indonesia.
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Kwon bukanlah nama asing di sepak bola Asia. Pemain kelahiran Seoul, 30 Juni 1994, itu memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Korea Selatan. Dia telah mencatatkan 43 penampilan bersama tim senior dengan koleksi 12 gol, sebuah catatan yang menunjukkan kualitasnya di level internasional.
Tak hanya sukses bersama negaranya, Kwon juga sempat berkarir di kompetisi Eropa. Dia pernah membela Dijon di Ligue 1 Prancis sebelum melanjutkan petualangan ke Bundesliga Jerman bersama SC Freiburg.
Pengalaman bermain di dua liga top Eropa tersebut menjadi nilai lebih yang jarang dimiliki pemain asing yang datang ke Liga Indonesia. Setelah kembali ke Korea Selatan, Kwon memperkuat sejumlah klub, termasuk Suwon Samsung Bluewings, Gimcheon Sangmu, Jeonbuk Hyundai Motors, hingga akhirnya bergabung dengan Jeju SK pada awal 2026.
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Namun, performanya bersama Jeju SK musim ini belum terlalu menonjol. Berdasar catatan kompetisi K League 1, Kwon tampil dalam 13 pertandingan, tetapi belum berhasil menyumbangkan gol maupun assist. Meski demikian, pengalamannya sebagai pemain senior tetap menjadi aset penting yang bisa dimanfaatkan klub mana pun.
Posisi utama Kwon adalah sebagai winger kanan. Akan tetapi, dia juga mampu bermain di sisi kiri maupun sebagai gelandang serang. Fleksibilitas tersebut membuatnya menjadi opsi menarik bagi pelatih dalam merancang variasi serangan.
Selain itu, Kwon dikenal memiliki kaki kiri yang kuat, kemampuan menggiring bola dengan baik, serta visi bermain yang cukup matang. Saat berada dalam performa terbaiknya, ia pernah masuk K League Best XI pada 2015 dan 2016 ketika masih memperkuat Suwon Samsung Bluewings.
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