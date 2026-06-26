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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 26 Juni 2026 | 18.11 WIB

Rumor Transfer Persija Jakarta: Mantan Pemain Timnas Korea Selatan Kwon Chang-hoon Masuk Radar Macan Kemayoran

Kwon Chang-hoon. (Istimewa) - Image

Kwon Chang-hoon. (Istimewa)

JawaPos.com - Rumor bursa transfer kembali menghangat jelang bergulirnya Liga 1 musim 2026/2027.

Kali ini, Persija Jakarta dikabarkan tengah dikaitkan dengan mantan pemain Timnas Korea Selatan, Kwon Chang-hoon, yang disebut masuk dalam radar Macan Kemayoran untuk memperkuat lini serang musim depan.

Kabar tersebut langsung menarik perhatian pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, Kwon Chang-hoon bukanlah nama asing di level Asia. Pemain berusia 31 tahun itu memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Korea Selatan, kompetisi Eropa, hingga K League.

Kwon dikenal sebagai pemain yang mampu beroperasi sebagai gelandang serang maupun winger kanan. Fleksibilitas itu membuatnya menjadi sosok yang dapat memberikan banyak opsi bagi pelatih dalam menyusun strategi permainan.

Sepanjang karier profesionalnya, Kwon memulai perjalanan bersama Suwon Samsung Bluewings sebelum mencicipi atmosfer sepak bola Eropa bersama klub Prancis Dijon.

Penampilannya yang konsisten kemudian membawanya bergabung dengan klub Bundesliga Jerman, SC Freiburg.

Setelah beberapa musim berkarier di Eropa, ia kembali ke Korea Selatan dengan memperkuat Suwon Samsung Bluewings.

Kwon juga sempat menjalani wajib militer dengan membela Gimcheon Sangmu sebelum bergabung dengan Jeonbuk Hyundai Motors.

Musim 2025 menjadi salah satu periode yang cukup berkesan bagi Kwon. Bersama Jeonbuk Hyundai Motors, ia berhasil membantu tim meraih gelar juara K League 1 sekaligus menjuarai Korean FA Cup.

Editor: Banu Adikara
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