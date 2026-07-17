Pemain Asing PSS Sleman Hampir Lengkap, Siap untuk Super League 2026/2027

Matheus Fornazari dirumorkan akan menjadi pemain asing baru PSS Sleman untuk Super League 2026/2027. (instagram.com/@fornazari18)
JawaPos.com - Tim promosi PSS Sleman mulai bergerak mendatangkan pemain asing untuk mengarungi BRI Super League 2026/2027 mulai September. Per 17 Juli 2026, lima pemain asing sudah diresmikan Super Elang Jawa.
Menariknya, empat dari 11 pemain asing merupakan pemain yang membawa PSS promosi pada musim ini. Top skor tim Gustavo Tocantins (Brasil), duo pemain belakang Lucao dan Cleberson (Brasil), dan Frederik Injai (Prancis) resmi kembali akan memperkuat tim di kasta tertinggi super league.
Khusus Cleberson, sempat cedera parah pada putaran kedua Liga 2 Championship musim lalu. Posisinya digantikan Lucao. Meski tak bisa bermain, tim manajemen tetap berkomitmen membantu pemulihan cedera Cleberson.
Sementara itu, satu nama terbaru yang sudah diresmikan yakni winger asal Jepang Hiromu Tanaka. Dia sebelumnya bermain untuk klub kasta kedua Liga Jepang, Consadole Sapporo.
Namun, sehari setelah diumumkan melalui media sosial PSS Sleman, unggahan tersebut dihapus. Belum diketahui apa penyebab menghilangnya unggahan perkenalan Hiromu Tanaka.
Lima pemain asing selanjutnya yang dirumorkan akan bergabung sudah mengerucut. Dua nama yang hampir dipastikan deal yakni mantan pemain Borneo FC Christopher Nduwarugira dan striker Matheus Fornazari yang musim lalu membela BG Pathum di Liga Thailand.
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Sedangkan tiga nama lain yang diisukan menjadi incaran tim yang bermarkas di Stadion Maguwoharjo ini adalah kiper asal Brasil Pedro Caracoci, winger asal Uganda Melvyn Lorenzen, dan gelandang Mali Moussa Bagayoko.
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