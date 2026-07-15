PSSI Resmi Umumkan Harga Tiket Timnas Indonesia di Piala ASEAN Hyundai 2026, Mulai Rp 100 Ribu

JawaPos.com - PSSI mengumumkan secara resmi harga tiket pertandingan Timnas Indonesia pada fase grup Piala ASEAN Hyundai 2026. Dua laga di Stadion Pakansari, Bogor, yakni menghadapi Kamboja pada 27 Juli 2026 dan Vietnam pada 3 Agustus 2026, sudah dapat dipersiapkan para suporter yang ingin hadir langsung memberikan dukungan.

Harga tiket Piala ASEAN yang ditetapkan PSSI cukup terjangkau dengan empat kategori tribun. Untuk Tribun Utara dan Tribun Selatan, suporter timnas Indonesia cukup membayar Rp 100.000. Sementara itu, Tribun Barat dan Tribun Timur dibanderol dengan harga Rp 200.000.

Dengan skema tersebut, pencinta sepak bola Tanah Air memiliki beberapa pilihan sesuai lokasi duduk dan anggaran yang dimiliki. PSSI berharap penetapan harga ini dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk mendukung timnas Indonesia memenuhi Stadion Pakansari selama fase grup berlangsung.

Penjualan tiket dilakukan secara daring melalui dua platform berbeda. Penjualan pertama akan dibuka melalui aplikasi Livin mulai Jumat, 17 Juli 2026. Selanjutnya, tiket juga tersedia melalui aplikasi Kita Garuda mulai Senin (20/7).

Suporter diimbau membeli tiket hanya melalui jalur resmi yang telah ditentukan. Langkah ini dilakukan untuk menghindari praktik percaloan sekaligus memastikan setiap penonton memperoleh tiket yang sah.

Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua pertandingan penting di fase grup. Laga pertama mempertemukan skuad Garuda dengan Kamboja pada 27 Juli 2026.

Setelah itu, Indonesia akan menghadapi salah satu rival terkuat di kawasan Asia Tenggara, Vietnam, pada 3 Agustus 2026. Dua pertandingan tersebut diperkirakan akan menarik perhatian besar dari publik sepak bola nasional. Apalagi, Indonesia membawa target meraih hasil maksimal demi menjaga peluang lolos ke fase berikutnya.

Antusiasme suporter juga diprediksi kembali memenuhi Stadion Pakansari seperti pada berbagai pertandingan internasional sebelumnya. Dukungan langsung dari tribun diharapkan mampu memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal sepanjang turnamen.

PSSI pun mengajak seluruh pendukung Timnas Indonesia untuk menciptakan atmosfer positif selama pertandingan berlangsung. Selain memberikan semangat kepada para pemain, suporter juga diharapkan tetap menjaga ketertiban serta menjunjung tinggi sportivitas.