Dede Sapari Gabung Madura United, Intip Statistik Bek Eks PSIM Yogyakarta

JawaPos.com - Madura United resmi memperkenalkan Dede Sapari sebagai rekrutan anyar untuk Super League 2026/2027. Meski minim menit bermain bersama PSIM Yogyakarta musim lalu, bek kiri berusia 22 tahun itu memiliki statistik bertahan yang menjanjikan dan diharapkan memperkuat lini belakang Laskar Sape Kerrab.

Madura United resmi mendatangkan Dede Sapari untuk menghadapi Super League 2026/2027. Kehadiran bek kiri berusia 22 tahun itu diharapkan dapat menambah kekuatan lini pertahanan tim asuhan Ze Gomes.

Pengumuman perekrutan Dede disampaikan melalui akun Instagram resmi Madura United pada Selasa (14/7). Klub berjuluk Laskar Sape Kerrab itu menyambut kedatangannya dengan penuh antusias.

"Napas kuda, transisi kilat, duel berani. @dedesafari05 sudah siap kasih paham di lapangan. Selamat datang di Madura United!" tulis Madura United.

Statistik Dede Sapari Bersama PSIM Yogyakarta Sebelum bergabung dengan Madura United, Dede Sapari membela PSIM Yogyakarta. Pada musim lalu, ia belum mendapat banyak kesempatan bermain bersama tim promosi tersebut.

Berdasarkan data I.League, Dede tampil dalam delapan pertandingan dengan total waktu bermain 108 menit.

Meski minim menit bermain, performanya cukup menjanjikan. Bek kelahiran Sumedang itu mencatatkan delapan tekel, tiga sapuan, serta empat intersep yang menunjukkan kemampuan membaca permainan lawan.

Catatan Gol dan Assist Kontribusi Dede dalam membantu serangan memang belum terlalu menonjol. Sepanjang musim lalu, ia hanya melepaskan satu tembakan tanpa mencetak gol.

Meski demikian, Dede berhasil menyumbang satu assist yang dikonversi menjadi gol oleh Ezequiel Vidal.