Marc Klok Siap Tampil Maksimal di Piala AFF 2026, Gelandang Persib Bandung Pastikan Kondinya Membaik

JawaPos.com - Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, menegaskan tekadnya untuk memberikan kontribusi terbaik bersama Timnas Indonesia pada ajang Piala AFF 2026.

Turnamen bergengsi Asia Tenggara itu dijadwalkan berlangsung pada akhir Juli 2026, sementara skuad Garuda saat ini tengah menjalani pemusatan latihan intensif di Bali sejak 5 Juli lalu.

Klok menjadi salah satu pemain yang mendapat kepercayaan memperkuat Timnas Indonesia. Baginya, kesempatan mengenakan seragam Merah Putih merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh keseriusan.

Kapten Persib Bandung tersebut mengatakan seluruh pemain menunjukkan semangat tinggi selama menjalani pemusatan latihan. Menurutnya, fokus dan kerja keras menjadi modal utama agar tim bisa tampil maksimal ketika turnamen dimulai.

"Kondisi sudah mulai bagus, teman-teman juga semua. Fokus dan kerja keras buat TC ini untuk Piala AFF nanti," ujar Klok, Rabu (15/7/2026).

Persib Bandung menjadi klub yang menyumbangkan cukup banyak pemain ke Timnas Indonesia. Selain Klok, ada enam pemain Maung Bandung lainnya yang turut mengikuti pemusatan latihan, yakni Sandy Walsh, Beckham Putra Nugraha, Eliano Reijnders, Saddil Ramdani, Thom Haye, dan Ragnar Oratmangoen.

Kehadiran sejumlah pemain Persib Bandung di skuad Garuda menunjukkan kualitas tim yang mampu bersaing di level nasional.

Klok berharap seluruh pemain dapat menjaga kekompakan agar target membawa prestasi untuk Indonesia bisa terwujud.