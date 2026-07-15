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Kamis, 16 Juli 2026 | 03.45 WIB

Jordi Amat Bersemangat Menyambut Piala AFF Keduanya

Pemain Timnas Indonesia Jordi Amat pada pertandingan melawan Saint Kitts &amp; Nevis dalam di FIFA Series 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pemain Timnas Indonesia Jordi Amat pada pertandingan melawan Saint Kitts &amp; Nevis dalam di FIFA Series 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Bek Persija Jakarta Jordi Amat mengaku bersemangat menyambut kejuaraan sepak bola antar negara paling bergengsi di Asia Tenggara, Piala AFF atau yang kini bernama ASEAN Hyundai Cup, dikutip dari ANTARA.

Piala AFF tahun ini, yang dimulai pada 24 Juli sampai 26 Juli, menjadi edisi kedua yang akan diikuti Jordi setelah yang pertama pada 2022 ketika ia membawa timnas Indonesia sampai babak semifinal.

"Sekarang, kami memiliki beberapa pekan untuk memastikan bahwa kami siap untuk turnamen (ASEAN Championship). Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru ini," kata Jordi, dikutip dari tayangan YouTube timnas Indonesia, Rabu.

Jordi termasuk dalam banyak nama yang dipanggil pelatih John Herdman mengikuti pemusatan latihan di Bali tahap pertama. Saat mengikuti semua arahan dari Herdman, mantan pemain Swansea City, Espanyol, Rayo Vallecano, dan Real Betis itu mengaku sangat senang.

"Saya pikir ini adalah pekan yang sangat bagus. Kami bekerja sangat keras, dan hari ini kami menyelesaikannya dengan laga uji coba. Dan saya sangat bangga dengan kinerja yang telah kami lakukan," kata Jordi, pemilik 20 caps untuk tim Garuda tersebut.

Rasa puas juga diungkapkan oleh Herdman yang memimpin pemusatan latihan tahap pertama selama sepekan ini di Bali.

Menurutnya, hal terpenting yang ia lihat di pemusatan latihan ini adalah karakter, tentang bagaimana sikap para pemain ketika mereka lelah secara fisik, mental, dan emosional.

"Mereka telah berlatih setiap hari pada pekan ini. Kami berhasil melaluinya. Tapi, hari ini penting. Mereka harus mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Saya punya keputusan yang sulit. Saya hanya bisa mengambil 23 pemain," ujar Herdman.

Di Piala AFF 2026, yang menjadi edisi ke-16 sejak kejuaraan ini pertama kali digelar di Singapura pada 1996, Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Timor Leste, Singapura, dan Kamboja.

Editor: Banu Adikara
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