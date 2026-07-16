Bursa Transfer! Bek Timnas Indonesia Tim Geypens Resmi Gabung Bali United

JawaPos.com - Bali United kembali melakukan pergerakan di bursa transfer Super League 2026/2027. Teranyar, tim berjuluk Serdadu Tridatu itu resmi merekrut pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Tim Geypens.

Bali United menggaet Tim Geypens setelah berstatus tanpa klub pada awal Juli 2026. Bel kiri berusia 21 tahun itu sebelumnya bermain untuk FC Emmen hingga kontraknya habis pada 1 Juli 2026.

Tim Geypens diperkenalkan sebagai pemain baru Bali United pada Kamis (16/7) siang WIB. Hanya saja, Serdadu Tridatu tidak mengungkap durasi kontrak bek kiri berusia 21 tahun tersebut.

Chief Executive Officer (CEO) Bali United, Yabes Tanuri, berharap Tim Geypens menjadi tambahan kekuatan untuk mempertebal lini pertahanan Serdadu Tridatu. Dia menilai, Tim memiliki kualitas untuk mewujudkan harapan itu.

"Kami resmi mengumumkan bahwa Tim Geypens menjadi amunisi baru untuk sektor pertahanan Bali United," kata Yabes Tanuri dikutip dari laman resmi Bali United, Kamis (16/7/2026).

"Bersama tim pelatih, kami menilai Tim Geypens memiliki kualitas untuk memperkuat lini bertahan jelang kompetisi Super League di musim yang baru. Semoga Geypens bisa memberikan kontribusi maksimal untuk meraih prestasi bersama,” sambungnya.

Yang jelas, kehadiran Tim Geypens akan menciptakan persaingan di pos bek sayap kiri Bali United. Di posisi tersebut, ia akan bersaing dengan Ricky Fajrin dan Agus Mahendra.

Tim Geypens merupakan pemain yang berpengalaman di kompetisi kasta kedua sepak bola Belanda. Dia merupakan jebolan akademi klub Belanda FC Twente dan memulai karier profesionalnya bersama FC Emmen pada musim 2024/2025.