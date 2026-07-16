Gawat! Shin Tae-yong Belum Bisa Lihat Kekuatan Utuh Persija Jakarta, Sejumlah Pemain Timnas Indonesia Absen

JawaPos.com – Era baru Persija Jakarta di bawah arahan Shin Tae-yong (STY) dimulai. Namun, pelatih asal Korea Selatan itu belum bisa melihat kekuatan utuh Macan Kemayoran pada latihan perdana di Persija Training Ground, Sawangan, Depok, Selasa (14/7). Penyebabnya, sejumlah pemain masih memperkuat timnas Indonesia, sementara beberapa rekrutan anyar juga belum bergabung dengan tim.

Saat ini, beberapa pemain inti Persija masih mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali sebagai persiapan Piala AFF 2026. Alhasil, komposisi Macan Kemayoran belum lengkap pada hari pertama latihan.

Shin mengatakan, secara umum kondisi pemain yang hadir cukup baik. Namun, dia mengakui proses pembentukan skuad belum dapat berjalan maksimal karena belum semua pemain berkumpul.

"Kondisi pemain kelihatannya baik. Memang ada beberapa pemain yang mengikuti pemusatan latihan di timnas, jadi belum semuanya ada di klub," ujar STY.

Mantan pelatih timnas Indonesia itu menegaskan dirinya masih harus menunggu para pemain timnas kembali sebelum mulai menyusun komposisi terbaik Persija.

"Saya harus menunggu pemain-pemain dari tim nasional dan pemain baru. Namun, pemain yang ada di latihan hari ini semuanya dalam kondisi baik," lanjutnya.

Selain pemain timnas, Persija juga dipastikan belum menutup aktivitas di bursa transfer. Shin mengungkapkan masih ada beberapa wajah baru yang segera bergabung dengan tim.

"Masih ada beberapa pemain baru yang akan datang. Namun, secara keseluruhan para pemain yang mengikuti latihan hari ini menunjukkan kondisi yang cukup baik," tegasnya.

Hingga saat ini, Persija sudah mendatangkan sejumlah pemain anyar, yakni Radovan Pankov, Denis Krolinger, Pratama Arhan, Victor Dethan, Aqil Savik, dan Kyohei Yoshino. Mereka diproyeksikan menjadi bagian penting dalam skuad Macan Kemayoran musim depan.