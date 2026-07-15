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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 16 Juli 2026 | 03.45 WIB

Persija Jakarta Resmi Memulai Persiapan Liga 1 Musim 2026/27, Shin Tae-yong Utamakan Kebugaran Pemain

Shin Tae-yong pimpin latihan perdana Persija Jakarta di Persija Training Ground pada Selasa (14/7). (Dok: Persija) - Image

Shin Tae-yong pimpin latihan perdana Persija Jakarta di Persija Training Ground pada Selasa (14/7). (Dok: Persija)

JawaPos.com - Persija Jakarta resmi memulai persiapan menghadapi musim 2026/27 dengan menggelar latihan perdana di Persija Training Ground, Bojongsari, Depok, Selasa (14/7) sore. 

Sesi ini menjadi awal perjalanan baru Macan Kemayoran di bawah komando pelatih kepala Shin Tae-yong.

Suasana latihan berlangsung penuh semangat. Para pemain mulai berkumpul setelah menjalani masa libur kompetisi, sementara tim pelatih memanfaatkan kesempatan pertama ini untuk membangun komunikasi dan memperkenalkan program kerja kepada seluruh anggota skuad.

Shin Tae-yong menegaskan bahwa latihan perdana belum difokuskan pada materi yang berat. Menurutnya, tahap awal lebih diarahkan untuk mengembalikan kondisi fisik pemain sekaligus membangun kekompakan tim sebelum memasuki latihan yang lebih intens.

"Ini merupakan proses untuk membangun stamina dan kondisi fisik secara keseluruhan yang kami butuhkan ke depannya. Karena semuanya harus dibangun selangkah demi selangkah, ini akan menjadi latihan penguatan yang baik," ujar Shin Tae-yong.

Dalam sesi tersebut, tujuh pemain anyar langsung mengikuti latihan bersama tim. Mereka adalah Victor Dethan, Aqil Savik, Pratama Arhan, serta empat legiun asing baru, yakni Kerim Memija, Denis Kolinger, Radovan Pankov, dan Kyohei Yoshino.

Kehadiran para pemain baru menjadi warna tersendiri dalam latihan perdana Persija. Mereka mulai beradaptasi dengan rekan setim sekaligus memahami metode latihan yang diterapkan Shin Tae-yong beserta staf kepelatihannya.

Di sisi lain, beberapa pemain belum bisa bergabung karena masih menjalankan tugas bersama Timnas Indonesia. Mereka adalah Rizky Ridho, Jordi Amat, Dony Tri Pamungkas, Shayne Pattynama, Rayhan Hannan, dan Mauro Zijlstra.

Meski belum diperkuat seluruh pemain, Shin Tae-yong mengaku cukup puas dengan kondisi skuad yang hadir. Ia menilai mayoritas pemain berada dalam kondisi kebugaran yang baik setelah kembali dari masa libur.

Editor: Banu Adikara
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