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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 16 Juli 2026 | 21.57 WIB

Resmi Berseragam PSIS Semarang, Miftahul Hamdi Siap Perkuat Lini Serang Laskar Mahesa Jenar di Liga 2 Musim 2026/2027

Pemain baru PSIS Semarang, Miftahul Hamdi. (Istimewa) - Image

Pemain baru PSIS Semarang, Miftahul Hamdi. (Istimewa)

JawaPos.com - PSIS Semarang kembali menunjukkan keseriusannya dalam menyusun skuad untuk menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2026/2027.

Terbaru, Laskar Mahesa Jenar resmi memperkenalkan winger berpengalaman Miftahul Hamdi sebagai rekrutan anyar yang akan memperkuat lini serang tim musim ini.

Kehadiran pemain asal Banda Aceh tersebut menjadi tambahan penting bagi PSIS yang tengah membangun komposisi tim dengan perpaduan pemain muda dan pemain berpengalaman.

Hamdi diharapkan mampu memberikan variasi permainan di sektor sayap berkat kecepatannya, kemampuan menggiring bola, serta fleksibilitas bermain di sisi kanan maupun kiri.

Pemain berusia 30 tahun itu bukan nama asing di sepak bola Indonesia. Selama lebih dari satu dekade berkarier sebagai pesepak bola profesional, Hamdi telah memperkuat sejumlah klub besar Tanah Air.

Perjalanan kariernya dimulai bersama Persiraja Banda Aceh sebelum sempat membela Persiba Balikpapan. Namanya kemudian semakin dikenal ketika bergabung dengan Bali United.

Bersama Serdadu Tridatu, Hamdi menjadi bagian dari skuad yang sukses menjuarai Liga 1 musim 2019.

Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan karier bersama Persis Solo. Di klub asal Jawa Tengah tersebut, Hamdi kembali merasakan gelar juara setelah membantu Persis menjadi kampiun Liga 2 musim 2021 sekaligus memastikan promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Tak hanya itu, ia juga pernah memperkuat Persita Tangerang, PSS Sleman, Persik Kediri, kembali ke Persiraja Banda Aceh, hingga terakhir membela Adhyaksa FC Banten sebelum akhirnya menerima pinangan PSIS Semarang.

Editor: Banu Adikara
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