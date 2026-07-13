Kendal Tornado FC Resmi Rekrut Rizky Dwi Pangestu, Eks PSIS dan Persebaya Siap Bawa Laskar Badai Pantura Promosi ke Super League

Pemain anyar Kendal Tornado FC, Rizky Dwi Pangestu. (Kendal Tornado FC)
JawaPos.com - Kendal Tornado FC terus melengkapi kekuatan tim menjelang bergulirnya Championship musim 2026/2027.
Kali ini, klub asal Kabupaten Kendal itu resmi mendatangkan penyerang berpengalaman, Rizky Dwi Pangestu, untuk memperkuat lini depan Laskar Badai Pantura.
Kehadiran striker berusia 27 tahun tersebut menjadi bagian dari upaya manajemen dalam meningkatkan kualitas skuad.
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Pengalaman Rizky yang pernah merasakan atmosfer kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia diharapkan mampu memberikan tambahan ketajaman di sektor penyerangan.
Manajer Kendal Tornado FC, Heri Sasongko, mengatakan perekrutan Rizky bukan dilakukan tanpa pertimbangan.
Selain sesuai kebutuhan tim, sang pemain juga telah mengenal karakter pelatih kepala Stefan Keeltjes karena pernah bekerja sama di klub sebelumnya.
"Kami merekrut Rizky Dwi berdasarkan rekomendasi pelatih dan kebutuhan tim. Apalagi Coach Stefan Keeltjes dan dia pernah satu tim, sehingga sudah saling memahami," ujar Heri Sasongko, Senin (13/7/2026).
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Rizky Dwi Pangestu bukan sosok baru di sepak bola nasional. Penyerang kelahiran Banyuwangi itu pernah membela sejumlah klub seperti PSIS Semarang, Persebaya Surabaya, FC Bekasi City, hingga Garudayaksa FC.
Deretan pengalaman tersebut menjadi nilai lebih yang diyakini bisa membantu Kendal Tornado FC menghadapi persaingan musim ini.
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