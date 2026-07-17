Persebaya Kian Padu Jelang Lawan PSIS Semarang, Ricky Pratama Puji Perkembangan Chemistry Green Force

JawaPos.com - Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan menjelang laga 99th Anniversary Game menghadapi PSIS Semarang yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (19/7) sore. Memasuki pekan pertama latihan pramusim, perkembangan tim dinilai berjalan sesuai harapan.

Gelandang Persebaya, Ricky Pratama, mengungkapkan bahwa kondisi tim terus menunjukkan peningkatan. Program latihan yang dijalani dalam beberapa hari terakhir membuat para pemain semakin memahami pola permainan yang diterapkan tim pelatih.

Menurut Ricky, proses adaptasi berlangsung cukup cepat meski skuad Green Force musim ini diisi sejumlah pemain baru.

Seluruh pemain berusaha membangun chemistry agar permainan tim semakin solid saat kompetisi resmi dimulai.

"Persiapan tim sejauh ini berjalan sangat baik. Kami sudah menjalani program latihan selama kurang lebih satu pekan dan masih memiliki waktu untuk terus meningkatkan kesiapan sebelum menghadapi PSIS Semarang," ujar Ricky usai sesi latihan di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (17/7).

Selama sepekan terakhir, Persebaya menjalani latihan dengan intensitas tinggi. Tim pelatih yang dipimpin Bernardo Tavares memberikan materi fisik, teknik, taktik, hingga latihan membangun kerja sama antarpemain.

Ricky mengaku merasakan perubahan positif dari hari ke hari. Pemahaman antarpemain semakin baik sehingga komunikasi dan koordinasi di lapangan juga mulai terbentuk.

"Saya melihat perkembangan tim sangat positif. Seiring berjalannya latihan, para pemain mulai saling mengenal karakter permainan masing-masing, memahami kelebihan dan kekurangan rekan setim, sehingga kerja sama di lapangan juga semakin baik," katanya.