Jort van der Sande Terpukau Budaya Bali, Striker Baru Bali United Nikmati Pengalaman Tirta Yatra

JawaPos.com - Striker anyar Bali United Jort van der Sande mendapat pengalaman yang tak terlupakan sejak bergabung dengan skuad Serdadu Tridatu. Penyerang asal Bonaire berdarah Belanda itu untuk pertama kalinya mengenakan pakaian adat Bali saat mengikuti rangkaian Tirta Yatra menjelang bergulirnya kompetisi Super League 2026/27.

Kegiatan spiritual tersebut menjadi tradisi tahunan Bali United dalam menyambut musim baru. Tahun ini, rombongan tim mengunjungi sejumlah pura suci di Pulau Dewata dan menutup perjalanan di Pura Agung Besakih pada Rabu (15/7).

Bagi Jort, pengalaman mengenakan busana adat Bali bukan sekadar mengikuti agenda klub. Dia menilai tradisi tersebut menjadi simbol kebersamaan seluruh elemen tim untuk memohon doa dan perlindungan sebelum memulai perjalanan panjang di musim kompetisi.

Menurut pemain berusia 30 tahun itu, budaya yang dimiliki masyarakat Bali memberikan kesan mendalam. Dia mengaku senang bisa terlibat langsung dalam tradisi yang selama ini hanya ia ketahui dari cerita.

"Saya pikir ini momen yang indah dalam budaya. Saya juga bisa melihat kebersamaan dalam tim saat ini. Saya memiliki pengalaman baru mengenai budaya dan saya sangat menghormatinya dengan memakai baju adat ini," ujar Jort.

Tak hanya budaya yang membuatnya terkesan, keindahan alam Bali juga berhasil mencuri perhatian mantan pemain NAC Breda tersebut. Saat rombongan menikmati makan siang di kawasan Kintamani, Jort mengaku terpukau dengan panorama pegunungan yang tersaji di hadapannya.

Dia mengatakan beberapa pemain asing Bali United sebelumnya memang telah menceritakan pengalaman mengikuti Tirta Yatra. Namun, menurutnya, melihat langsung keindahan alam Bali memberikan kesan yang jauh lebih istimewa.

"Saya tahu beberapa pemain asing lainnya sudah pernah merasakan pengalaman ini. Kami mengunjungi beberapa pura dan tempat yang indah, termasuk alam di Kintamani. Sungguh, pemandangan di Pulau Bali sangat luar biasa," kata Jort.