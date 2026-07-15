Tradisi Tirta Yatra Bali United Kembali Digelar, Johnny Jansen Ingin Serdadu Tridatu Juara

JawaPos.com - Bali United kembali menjalankan tradisi tahunan Tirta Yatra sebagai bagian dari persiapan menyambut musim Super League 2026/27. Kegiatan berlangsung pada Rabu (15/7), menjadi momen kebersamaan seluruh elemen tim sekaligus bentuk doa untuk memohon kelancaran selama menjalani kompetisi musim baru.

Rombongan Serdadu Tridatu Bali United memulai rangkaian tradisi tirta yatra persembahyangan dari Pura Er Jeruk di area tempat latihan, kemudian melanjutkan perjalanan ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Pura Ulun Danu Batur, hingga Pura Penataran Agung Besakih.

Kegiatan tirta yatra diikuti jajaran manajemen, pelatih, pemain, hingga ofisial Bali United. Turut hadir pula pelatih Bali United Academy dan Local Organizing Committee (LOC) Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Tradisi Tirta Yatra memang menjadi agenda rutin yang selalu dilakukan Bali United menjelang bergulirnya kompetisi baru. Selain sebagai bentuk rasa syukur dan doa, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antarpersonel di dalam tim.

Bagi sebagian pemain dan staf asing, kegiatan ini bukan lagi pengalaman baru. Pelatih kepala Johnny Jansen kembali mengikuti tradisi tersebut bersama beberapa pemain asing yang bertahan dari musim lalu, seperti Tim Receveur, Mike Hauptmeijer, Joao Ferrari, dan Thijmen Goppel.

Sementara itu, gelandang asal Jepang, Teppei Yachida, merasakan pengalaman berbeda karena baru pertama kali mengikuti Tirta Yatra setelah bergabung dengan Bali United pada paruh kedua musim lalu.

Johnny Jansen mengaku menikmati tradisi yang menjadi bagian dari budaya Bali tersebut. Menurut pelatih asal Belanda itu, kegiatan ini memberikan pengalaman berharga sekaligus memperkuat rasa kebersamaan di dalam skuad.

Dia menilai mengenal budaya lokal merupakan bagian penting dari perjalanan sebuah tim, terutama bagi para pemain dan staf yang datang dari luar negeri. Kebersamaan yang terbangun di luar lapangan diyakini akan berdampak positif saat tim menghadapi persaingan sepanjang musim.