Resmi! PSS Sleman Perpanjang Kontrak 17 Pemain, Dominikus Dion hingga Gustavo Tocantins Pilih Bertahan

JawaPos.com – Setelah mempertahankan pemain mudanya, Dominikus Dion, PSS Sleman juga mengumumkan perpanjangan kontrak 17 pemain yang memperkuat tim pada musim lalu. Empat di antaranya berstatus pemain asing, yakni Gustavo Tocantins, Cleberson Martins de Souza, Lucas Gamma, dan Frederic Injai.

Selain itu, tiga pemain senior musim lalu juga dipertahankan. Riko Simanjuntak, Kim Jeffrey Kurniawan, dan Fachruddin Aryanto akan kembali berseragam hijau PSS.

Direktur PT Putra Sleman Sembada Yoni Arseto mengatakan, manajemen memperpanjang kontrak sejumlah pilar musim lalu sebagai bentuk apresiasi karena telah mengembalikan PSS ke Super League.

"Juga sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan komitmen yang telah mereka tunjukkan sepanjang musim," jelasnya.

Selain itu, Yoni menambahkan pengalaman para pemain dalam mengarungi Championship musim lalu juga sangat penting. Menurut dia, pertandingan-pertandingan Championship yang ketat telah membentuk mental serta rasa kebersamaan para pemain.

"Kami berharap mereka dapat terus memberikan kontribusi dan menjadi bagian penting dalam menyongsong tantangan pada musim 2026/2027," harapnya.

Yoni menjelaskan, status perpanjangan kontrak yang diberikan manajemen bersifat subject to terms and conditions. Artinya, ada sejumlah tahapan yang harus dilalui para pemain terlebih dahulu hingga dipastikan memenuhi syarat.