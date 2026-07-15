Tak Banyak Ubah Fondasi Tim, PSS Sleman Pertahankan Pemain yang Bawa Super Elja Promosi Super League 2026/2027

JawaPos.com - PSS Sleman memilih menjaga fondasi tim jelang bergulirnya Liga 1 musim 2026/2027.

Manajemen Super Elja memutuskan mempertahankan sejumlah pemain yang menjadi bagian penting dalam perjuangan tim pada musim 2025/2026 hingga berhasil kembali promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Keputusan tersebut menjadi salah satu langkah strategis agar proses adaptasi tim menuju musim baru berjalan lebih lancar.

Dengan tetap mempertahankan pemain yang sudah saling memahami karakter permainan, PSS berharap proses penyatuan dengan para rekrutan anyar dapat berlangsung lebih cepat.

Selain menjaga kesinambungan permainan, langkah ini juga menjadi bentuk penghargaan manajemen kepada para pemain yang telah menunjukkan dedikasi dan kerja keras sepanjang musim lalu.

Kontribusi mereka dinilai memiliki peran besar dalam membawa PSS kembali tampil di kompetisi level tertinggi.

Direktur Utama PT Putra Sleman Sembada, Yoni Arseto, mengatakan keputusan mempertahankan beberapa pemain diambil setelah melalui berbagai pertimbangan. Menurutnya, mereka layak mendapatkan kepercayaan untuk kembali membela Super Elja pada musim mendatang.

"Kami mempertahankan sejumlah pemain yang menjadi bagian dari perjuangan PSS pada musim 2025/2026 hingga berhasil kembali promosi ke Liga 1, Kepercayaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi, kerja keras, dan komitmen yang telah mereka tunjukkan sepanjang musim," kata Yoni Arseto, Selasa (14/7/2026) sore di Pendopo Omah PSS.