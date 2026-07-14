PSS Sleman Resmi Datangkan Kiper Brasil Pedro Caracoci, Siap Amankan Gawang Super Elang Jawa

JawaPos.com - PSS Sleman kembali menambah kekuatan untuk menyambut kompetisi Super League musim 2026/2027.

Kali ini, Super Elang Jawa resmi memperkenalkan kiper asal Brasil, Pedro Caracoci, sebagai rekrutan anyar yang akan mengisi sektor penjaga gawang.

Kehadiran Pedro menjadi bagian dari upaya manajemen PSS dalam memperkuat kedalaman skuad setelah melakukan sejumlah pembenahan jelang bergulirnya musim baru.

Di usia yang masih 26 tahun, penjaga gawang asal Negeri Samba tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi tim asal Sleman.

Pengumuman bergabungnya Pedro Caracoci disampaikan melalui kanal resmi klub. Dalam perkenalan tersebut, PSS menyampaikan optimisme bahwa sang pemain dapat menjadi salah satu sosok penting di bawah mistar gawang sepanjang musim mendatang.

Pedro Caracoci memiliki postur yang cukup ideal untuk seorang kiper. Dengan tinggi badan mencapai 1,94 meter, ia dikenal memiliki jangkauan yang baik saat menghalau bola udara maupun situasi satu lawan satu.

Berdasarkan data Transfermarkt, pemain bernama lengkap Pedro Caracoci de Oliveira itu lahir di Araruama, Brasil, pada 18 Januari 2000. Selain berkewarganegaraan Brasil, ia juga memiliki paspor Italia.

Sebelum menerima pinangan PSS Sleman, Pedro tercatat memperkuat klub Brasil, Amazonas FC.