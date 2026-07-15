BREAKING NEWS! Stefano Lilipaly Resmi ke Semen Padang, Rela Turun Kasta Demi Target Juara

Stefano Lilipaly resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Semen Padang untuk menghadapi Championship 2026/2027 dengan target membawa Kabau Sirah kembali ke Super League. (Semen Padang FC)
JawaPos.com — Stefano Lilipaly resmi bergabung dengan Semen Padang untuk menghadapi Championship 2026/2027 atau kasta kedua sepak bola Indonesia.
Kepindahan gelandang berusia 36 tahun itu diumumkan pada Rabu (15/7/2026) dan langsung menjadi sorotan karena ia memilih turun kasta demi membantu Kabau Sirah memburu gelar juara sekaligus tiket promosi ke Super League musim depan.
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Semen Padang mengumumkan kedatangan Stefano Lilipaly melalui akun Instagram resmi klub.
Unggahan tersebut menandai berakhirnya spekulasi mengenai masa depan pemain kelahiran Amsterdam yang sebelumnya memperkuat Dewa United sebagai pemain pinjaman dari Borneo FC.
"Selamat datang Stefano Liliplay. Dia akhirnya di sini," demikian unggahan @semenpadangfcid.
Kepindahan ini tergolong mengejutkan karena Lilipaly masih tampil di level tertinggi sepak bola Indonesia musim lalu.
Selama sembilan tahun terakhir, mantan pemain Timnas Indonesia itu selalu bermain di kasta tertinggi kompetisi nasional.
Musim 2025/2026, Lilipaly memperkuat Dewa United dengan status pinjaman dari Borneo FC.
Meski usianya sudah menginjak 36 tahun, kualitasnya masih diakui dan ia bahkan beberapa kali kembali mendapat panggilan membela Timnas Indonesia meski menit bermainnya terbatas.
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