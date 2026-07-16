Blunder Lucas Digne Jadi Awal Keruntuhan Prancis saat Dikalahkan Spanyol, Gagal Jumpa Argentina di Final Piala Dunia 2026

Kesalahan Lucas Digne menjadi titik balik kekalahan Prancis dari Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026. Blunder sang bek kiri berujung penalti yang membuka jalan La Roja menuju final. (Footbal 360)
JawaPos.com – Lucas Digne menjadi sorotan setelah Prancis takluk 0-2 dari Spanyol pada semifinal Piala Dunia 2026 di AT&T Stadium, Arlington, Amerika Serikat, Rabu (15/7) waktu setempat.
Bek kiri berusia 32 tahun itu melakukan kesalahan yang berujung penalti untuk Spanyol pada menit ke-20. Insiden tersebut menjadi awal keruntuhan Les Bleus dalam laga tersebut.
Digne gagal mengantisipasi umpan silang Marc Cucurella. Saat berusaha menyapu bola, ia terlambat menyadari pergerakan Lamine Yamal yang datang dari belakang.
Sepakan Digne justru mengenai tubuh Yamal hingga pemain muda Spanyol itu terjatuh di kotak penalti.
Wasit Ivan Barton asal El Salvador tanpa ragu menunjuk titik putih. Mantan wasit internasional Prancis, Said Ennjimi, menilai keputusan tersebut sudah tepat.
"Lamine Yamal memutar tubuhnya karena takut bola mengenai wajahnya. Posisi lengannya alami dan menempel di badan," ujar Ennjimi kepada L'Equipe.
Mikel Oyarzabal kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Spanyol unggul.
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Penampilan Digne tidak membaik setelah insiden tersebut.
Ia beberapa kali kehilangan bola pada awal babak kedua dan terus kesulitan mengawal pergerakan Lamine Yamal sebelum akhirnya digantikan Theo Hernandez pada menit ke-73.
Media Prancis L'Equipe memberikan nilai 2 kepada Digne, nilai terendah di skuad Les Bleus bersama Michael Olise dan Ousmane Dembele.
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