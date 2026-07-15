Persija Punya Duet Mematikan, Denis Kolinger Siap Jadi Target Lemparan Juah Pratama Arhan

JawaPos.com - Persija Jakarta kembali menunjukkan keseriusan menyambut musim 2026/2027 dengan mendatangkan bek tengah asal Kroasia Denis Kolinger. Kehadiran pemain bertinggi 199 sentimeter itu diumumkan hanya empat hari setelah Macan Kemayoran memperkenalkan Pratama Arhan sebagai rekrutan anyar.

Denis Kolinger dikontrak selama dua musim hingga 2028 dan diharapkan menjadi pilar penting di lini pertahanan Persija. Selain memperkuat sektor belakang, postur tubuhnya yang menjulang juga diprediksi bakal menjadi ancaman dalam situasi bola mati maupun lemparan ke dalam.

Kedatangan Denis Kolinger membuka peluang kombinasi menarik dengan Pratama Arhan. Bek kiri Timnas Indonesia itu dikenal memiliki kemampuan lemparan ke dalam jarak jauh yang kerap mengarah langsung ke kotak penalti lawan. Dengan tinggi badan hampir dua meter, Kolinger berpotensi menjadi target utama untuk memenangkan duel udara.

Denis Kolinger lahir di Malsch, Jerman, pada 14 Januari 1994. Meski lahir di Jerman, dia memilih membela Kroasia, negara asal kedua orang tuanya. Bahkan, dia sempat mencatatkan satu penampilan bersama Timnas Kroasia.

Karir profesional Kolinger lebih banyak dihabiskan di kompetisi Kroasia. Dia pernah memperkuat sejumlah klub, termasuk NK Zagreb dan NK Lokomotiva Zagreb.

Selain itu, dia juga memiliki pengalaman bermain di Denmark bersama Vejle BK serta di Rumania bersama CFR Cluj. Musim lalu, Kolinger dipercaya sebagai kapten NK Lokomotiva Zagreb. Perannya di lini belakang sangat vital dengan tampil dalam 33 pertandingan sepanjang musim.

Dia mencatatkan delapan kartu kuning dan satu kartu merah, sekaligus menunjukkan konsistensinya sebagai pemain inti. Pengalaman Kolinger tidak hanya sebatas kompetisi domestik. Dia juga pernah tampil di berbagai ajang antarklub Eropa, mulai dari babak kualifikasi Liga Europa, Liga Champions, hingga UEFA Conference League.

Salah satu pencapaian terbaiknya terjadi pada musim 2022/2023 saat membantu CFR Cluj lolos ke fase grup UEFA Conference League. Dalam perjalanan tersebut, dia tampil dalam empat pertandingan dan menyumbang performa solid di lini pertahanan.