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Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 15 Juli 2026 | 11.11 WIB

Persija Jakarta Resmi Rekrut Kyohei Yoshino, Statistik Gelandang Eks Cerezo Osaka Ini Bikin Optimistis

Persija Jakarta resmi merekrut Kyohei Yoshino dari Cerezo Osaka. Simak statistik, profil, dan peluangnya menjadi andalan Shin Tae-yong. (Dok. Persija Jakarta) - Image

Persija Jakarta resmi merekrut Kyohei Yoshino dari Cerezo Osaka. Simak statistik, profil, dan peluangnya menjadi andalan Shin Tae-yong. (Dok. Persija Jakarta)

JawaPos.com - Persija Jakarta resmi memperkenalkan Kyohei Yoshino sebagai rekrutan anyar dari Cerezo Osaka. Meski minim menit bermain musim lalu, gelandang asal Jepang itu memiliki statistik bertahan yang menjanjikan untuk memperkuat lini tengah Macan Kemayoran.

Kyohei mengaku antusias setelah resmi menjadi bagian dari Persija. Ia juga mengungkapkan kekagumannya terhadap atmosfer dan loyalitas Jakmania yang menjadi salah satu alasan menerima pinangan klub ibu kota.

"Saya sangat senang dan bangga bisa bergabung dengan Persija. Saya mengetahui bahwa Persija adalah klub besar dengan suporter yang sangat luar biasa," ujar Kyohei Yoshino, dikutip dari laman resmi Persija, Selasa (14/7).

Pemain asal Jepang itu menegaskan siap memberikan kemampuan terbaiknya demi membantu Persija meraih target pada musim ini.

"Saya siap bekerja keras, memberikan kemampuan terbaik dalam setiap latihan dan pertandingan, serta membantu tim mencapai target pada musim ini," katanya.

Statistik Kyohei Yoshino Bersama Cerezo Osaka

Sepanjang musim 2026, Kyohei Yoshino belum mendapat banyak kesempatan bermain bersama Cerezo Osaka.

Berdasarkan data Transfermarkt, ia tampil dalam empat pertandingan dengan total 150 menit bermain.

Meski menit bermainnya terbatas, Kyohei tetap menunjukkan kemampuan bertahan yang solid. Berdasarkan statistik J.League, ia mencatatkan delapan tekel dan delapan blok sepanjang penampilannya musim ini.

Kuat dalam Duel Udara

Selain piawai memutus serangan lawan, Kyohei juga memiliki keunggulan dalam duel udara. Dengan tinggi badan 1,82 meter, ia mampu memenangkan enam duel udara.

Kemampuan tersebut diharapkan dapat memperkuat lini tengah sekaligus membantu pertahanan Persija di Super League 2026/2027.

Editor: Hendra
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