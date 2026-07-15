Persija Jakarta Resmi Rekrut Kyohei Yoshino, Statistik Gelandang Eks Cerezo Osaka Ini Bikin Optimistis

JawaPos.com - Persija Jakarta resmi memperkenalkan Kyohei Yoshino sebagai rekrutan anyar dari Cerezo Osaka. Meski minim menit bermain musim lalu, gelandang asal Jepang itu memiliki statistik bertahan yang menjanjikan untuk memperkuat lini tengah Macan Kemayoran.

Kyohei mengaku antusias setelah resmi menjadi bagian dari Persija. Ia juga mengungkapkan kekagumannya terhadap atmosfer dan loyalitas Jakmania yang menjadi salah satu alasan menerima pinangan klub ibu kota.

"Saya sangat senang dan bangga bisa bergabung dengan Persija. Saya mengetahui bahwa Persija adalah klub besar dengan suporter yang sangat luar biasa," ujar Kyohei Yoshino, dikutip dari laman resmi Persija, Selasa (14/7).

Pemain asal Jepang itu menegaskan siap memberikan kemampuan terbaiknya demi membantu Persija meraih target pada musim ini.

"Saya siap bekerja keras, memberikan kemampuan terbaik dalam setiap latihan dan pertandingan, serta membantu tim mencapai target pada musim ini," katanya.

Statistik Kyohei Yoshino Bersama Cerezo Osaka Sepanjang musim 2026, Kyohei Yoshino belum mendapat banyak kesempatan bermain bersama Cerezo Osaka.

Berdasarkan data Transfermarkt, ia tampil dalam empat pertandingan dengan total 150 menit bermain.

Meski menit bermainnya terbatas, Kyohei tetap menunjukkan kemampuan bertahan yang solid. Berdasarkan statistik J.League, ia mencatatkan delapan tekel dan delapan blok sepanjang penampilannya musim ini.

Kuat dalam Duel Udara Selain piawai memutus serangan lawan, Kyohei juga memiliki keunggulan dalam duel udara. Dengan tinggi badan 1,82 meter, ia mampu memenangkan enam duel udara.