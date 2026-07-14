Kesan Shin Tae-yong Usai Pimpin Latihan Perdana Persija Jakarta

JawaPos.com - Shin Tae-yong resmi memulai pekerjaannya dengan memimpin sesi latihan perdana Persija Jakarta menjelang Super League 2026/2027. Dia mengungkapkan bahwa sesi latihan perdana ini difokuskan untuk mengembalikan kondisi fisik para pemain.

Persija Jakarta menggelar sesi latihan perdananya di Persija Jakarta Training Ground, Bojongsari, Sawangan, Depok, Selasa (14/7/2026). Momen ini sekaligus menjadi ajang perkenalan Shin Tae-yong dengan para penggawa Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Shin Tae-yong tidak langsung memberikan menu latihan yang berat kepada anak asuhnya. Eks pelatih Timnas Indonesia ini menjelaskan bahwa sesi latihan perdana ini difokuskan untuk mengembalikan kondisi fisik para pemain setelah masa libur kompetisi.

“Latihan pertama ini bukan untuk meningkatkan volume latihan. Kami fokus untuk saling menyapa dengan para pemain. Karena kami baru kembali dari masa libur, prosesnya adalah membuat atau membangun kekuatan fisik secara perlahan,” kata Shin Tae-yong dalam keterangannya, Selasa (14/7/2026).

Para pemain yang menjalani latihan perdana kali ini terbilang cukup lengkap. Rekrutan anyar Persija Jakarta seperti Victor Dethan, Aqil Savik, Pratama Arhan, Kerim Memija, Denis Kolinger, Radovan Pankov, dan Kyohei Yoshino juga sudah ambil bagian dalam sesi latihan tersebut.

Namun masih ada beberapa pemain Persija Jakarta yang absen karena menjalani pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Bali proyeksi Piala AFF 2026. Seperti Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, Jordi Amat, dan Rayhan Hannan.

Shin Tae-yong pun mengaku cukup puas melihat kondisi para pemain yang sudah bergabung dalam sesi latihan perdana Persija Jakarta. Menurutnya, para pemain yang ada saat ini dalam kondisi baik.

“Tidak ada pemain yang mengalami cedera serius. Namun untuk sisanya, kami belum melihat para pemain yang sedang pergi ke Timnas. Selain itu, pemain-pemain baru juga sedang dalam perjalanan kesini. Jika mengecualikan pemain-pemain tersebut, kondisi para pemain yang ikut latihan hari ini secara keseluruhan tampak bagus,” terang Shin Tae-yong.