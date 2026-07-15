Yusup Prasetiyo Jadi Head of Youth Development, Siap Cetak Bintang Masa Depan

JawaPos.com - Persija Jakarta kembali menunjukkan keseriusan dalam membangun fondasi klub untuk jangka panjang. Macan Kemayoran resmi menunjuk Muhamad Yusup Prasetiyo sebagai Head of Youth Development yang akan memimpin sistem pembinaan pemain muda di Akademi Persija.

Yusup Prasetiyo yang akrab disapa Coach Yoyo itu datang dengan bekal lisensi AFC Pro dan pengalaman melatih di berbagai level, baik di Indonesia maupun luar negeri. Kehadirannya diharapkan mampu membawa Akademi Persija berkembang lebih terstruktur sehingga bisa melahirkan lebih banyak pemain berkualitas untuk masa depan klub.

Dalam peran barunya di Persija, Yusup Prasetiyo akan memusatkan perhatian pada tiga aspek utama. Pertama adalah meningkatkan kualitas para pelatih akademi.

Menurut dia, perkembangan pemain muda sangat bergantung pada kemampuan pelatih dalam membimbing mereka. Bukan hanya dari sisi teknik, taktik, dan fisik, tetapi juga dalam membangun karakter.

"Visi saya adalah mengembangkan kualitas pelatih karena setiap pemain berhak mendapatkan pelatih yang bagus. Selain itu, kami ingin membangun lingkungan latihan sepak bola yang kompetitif setiap harinya," ujar Yusup.

Selain kualitas pelatih, dia juga ingin menciptakan suasana latihan yang sehat dan kompetitif. Lingkungan tersebut diyakini akan membantu setiap pemain berkembang sesuai potensi yang dimiliki sekaligus membiasakan mereka menghadapi persaingan sejak usia dini.

Tidak hanya fokus pada urusan di lapangan, Akademi Persija juga akan memberikan perhatian terhadap pendidikan karakter. Para pemain muda nantinya akan mendapatkan pembekalan mengenai kedisiplinan, etika, kemampuan bersosialisasi, hingga cara beradaptasi dengan berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari.

"Kami juga ingin memberikan edukasi di luar sepak bola kepada para pemain. Hal tersebut akan sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai makhluk sosial. Pemain harus memiliki perilaku yang baik dan mampu beradaptasi dengan lingkungan di mana pun mereka berada," lanjut dia.