Persija Jakarta Berharap Radovan Pankov Hadirkan Ketenangan di Lini Pertahanan

JawaPos.com - Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, menyambut positif kehadiran Radovan Pankov, bek tangguh asal Serbia. Berbekal pengalaman panjang di kompetisi Eropa, kehadiran Pankov diharapkan dapat menghadirkan ketenangan pada lini pertahanan Macan Kemayoran.

Persija Jakarta resmi memperkenalkan Radovan Pankov sebagai rekrutan anyar mereka pada Selasa (14/7). Macan Kemayoran mengikat eks pemain Legia Warszawa itu dengan durasi kontrak dua musim atau hingga 2028.

Radovan Pankov merupakan pemain yang kenyang pengalaman di Eropa. Karir profesionalnya dimulai dari FK Vojvodina (Serbia) pada 2014. Kemudian ia hijrah ke AEK Larnaca (Siprus), dan Ural Yekaterinburg (Rusia).

Setelah itu, Pankov melanjutkan petualangannya ke Radnicki (Serbia), Red Star Belgrade (Serbia), Cukaricki (Serbia), hingga Legia Warszawa (Polandia). Sampai akhirnya, kini ia melanjutkan kariernya bersama Persija Jakarta, klub Asia pertama dalam karir profesionalnya.

Segudang pengalamannya di Benua Biru itu yang menjadi salah satu alasan Persija Jakarta memikatnya. Prapanca yakin Pankov adalah sosok yang tepat bagi lini pertahanan Macan Kemayoran.

“Radovan memiliki kualitas, pengalaman, karakter, dan mentalitas yang kami butuhkan untuk memperkuat pertahanan. Perjalanannya di sejumlah kompetisi Eropa menunjukkan bahwa ia terbiasa menghadapi tekanan serta pertandingan dengan level persaingan yang tinggi,” ujar Prapanca dalam keterangan resmi Persija Jakarta, Selasa (14/7).

Prapanca pun berharap Pankov bisa memuat lini pertahanan Persija Jakarta semakin solid dan tenang. Selain itu, kehadiran mantan pemain Timnas Serbia U-20 itu juga diharapkan membawa pengaruh positif bagi keseluruhan tim.

"Kami berharap pengalaman Radovan dapat memberikan ketenangan di lini belakang sekaligus membantu meningkatkan standar permainan tim. Persija percaya bahwa Radovan memiliki komitmen dan kualitas yang mumpuni, untuk menjadi bagian penting dalam perjalanan kami selama dua musim ke depan,” ujar dia.