Persija Jakarta Berharap Radovan Pankov Hadirkan Ketenangan di Lini Pertahanan

Rekrutan anyar Persija Jakarta Radovan Pankov. (Persija Jakarta)
JawaPos.com - Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, menyambut positif kehadiran Radovan Pankov, bek tangguh asal Serbia. Berbekal pengalaman panjang di kompetisi Eropa, kehadiran Pankov diharapkan dapat menghadirkan ketenangan pada lini pertahanan Macan Kemayoran.
Persija Jakarta resmi memperkenalkan Radovan Pankov sebagai rekrutan anyar mereka pada Selasa (14/7). Macan Kemayoran mengikat eks pemain Legia Warszawa itu dengan durasi kontrak dua musim atau hingga 2028.
Radovan Pankov merupakan pemain yang kenyang pengalaman di Eropa. Karir profesionalnya dimulai dari FK Vojvodina (Serbia) pada 2014. Kemudian ia hijrah ke AEK Larnaca (Siprus), dan Ural Yekaterinburg (Rusia).
Baca Juga:Adu Cerdik Didier Deschamps vs Luis de la Fuente! Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Spanyol di Semifinal Piala Dunia 2026
Setelah itu, Pankov melanjutkan petualangannya ke Radnicki (Serbia), Red Star Belgrade (Serbia), Cukaricki (Serbia), hingga Legia Warszawa (Polandia). Sampai akhirnya, kini ia melanjutkan kariernya bersama Persija Jakarta, klub Asia pertama dalam karir profesionalnya.
Segudang pengalamannya di Benua Biru itu yang menjadi salah satu alasan Persija Jakarta memikatnya. Prapanca yakin Pankov adalah sosok yang tepat bagi lini pertahanan Macan Kemayoran.
“Radovan memiliki kualitas, pengalaman, karakter, dan mentalitas yang kami butuhkan untuk memperkuat pertahanan. Perjalanannya di sejumlah kompetisi Eropa menunjukkan bahwa ia terbiasa menghadapi tekanan serta pertandingan dengan level persaingan yang tinggi,” ujar Prapanca dalam keterangan resmi Persija Jakarta, Selasa (14/7).
Prapanca pun berharap Pankov bisa memuat lini pertahanan Persija Jakarta semakin solid dan tenang. Selain itu, kehadiran mantan pemain Timnas Serbia U-20 itu juga diharapkan membawa pengaruh positif bagi keseluruhan tim.
"Kami berharap pengalaman Radovan dapat memberikan ketenangan di lini belakang sekaligus membantu meningkatkan standar permainan tim. Persija percaya bahwa Radovan memiliki komitmen dan kualitas yang mumpuni, untuk menjadi bagian penting dalam perjalanan kami selama dua musim ke depan,” ujar dia.
Pankov menjadi rekrutan keenam Persija Jakarta di bursa transfer Super League 2026/2027. Sebelumnya, Macan Kemayoran sudah mendatangkan Victor Dethan, Aqil Savik, Pratama Arhan, Kerim Memija, dan Denis Kolinger.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu