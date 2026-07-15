Bikin Iri! Tim Liga 4 Persibangga Purbalingga Jual 18.795 Jersey Original Dalam 1 Musim

JawaPos.com - Klub liga 4 Persibangga Purbalingga kembali mencuri perhatian. Bukan karena aktivitas di bursa transfer yang mendatangkan pemain bintang atau hasil kememangan besar, melainkan pencapaian penjualan jersey original suporter version yang mencapai 18.795 pcs.

Angka penjualan jersey Persibangga itu menjadi catatan yang sangat luar biasa untuk ukuran klub yang musim lalu berlaga di Liga 4 Jawa Tengah dan kini berhasil promosi ke Liga 3 Indonesia. Capaian ini bahkan terbilang sulit ditandingi banyak klub Indonesia termasuk yang bermain di super league maupun Liga 2.

Data tersebut diungkap melalui akun Instagram @kubangga.co. Dalam unggahannya disebutkan bahwa total 18.795 jersey suporter version berhasil terjual selama periode Oktober 2025 hingga Juni 2026.

"18.795 Jersey terjual, terima kasih Persibangga Fans. Dari Oktober 2025 hingga Juni 2026, dukungan kalian menembus angka luar biasa. Keberhasilan Persibangga promosi dan naik kasta ke Liga 3 tidak lepas dari kontribusi nyata kalian setiap membeli jersey original. Terima kasih sudah berjuang bersama di lapangan," tulis akun tersebut.

Penjualan yang hampir menyentuh angka 19 ribu lembar itu menunjukkan bahwa antusiasme suporter Persibangga tidak hanya terlihat saat memenuhi stadion, tetapi juga dalam memberikan dukungan finansial melalui pembelian produk resmi klub.

Membeli jersey original menjadi salah satu bentuk dukungan nyata bagi sebuah klub sepak bola. Selain membantu pemasukan, langkah tersebut juga memperkuat identitas tim sekaligus mendorong pengelolaan klub yang lebih profesional.

Keberhasilan Persibangga promosi ke Liga 3 musim depan memang menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Purbalingga. Klub berjuluk Laskar Jenderal Soedirman itu sukses kembali menapaki level kompetisi nasional setelah melalui perjuangan panjang di Liga 4.

Persibangga merupakan salah satu klub di Jawa Tengah yang pernah tampil di Liga 2 Indonesia. Berdiri pada 1950, tim ini telah menjadi bagian penting dalam perkembangan sepak bola di Kabupaten Purbalingga. Selama puluhan tahun, Persibangga memiliki basis pendukung yang dikenal cukup loyal.