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Sri Wahyuni
Kamis, 16 Juli 2026 | 00.05 WIB

Bukan Nomor Favorit, Balsa Sekulic Ungkap Alasan Pakai Nomor 99 di Persib

Penyerang baru Persib Bandung asal Montenegro Balsa Sekulic. (Istimewa) - Image

Penyerang baru Persib Bandung asal Montenegro Balsa Sekulic. (Istimewa)

JawaPos.com- Penyerang baru Persib Bandung asal Montenegro Balsa Sekulic resmi memulai petualangan barunya di kompetisi super league musim 2026/2027. Striker berusia 28 tahun itu datang dengan semangat tinggi untuk membantu Maung Bandung mempertahankan prestasi sekaligus memenuhi harapan besar para Bobotoh.

Dalam sesi penandatanganan kontrak di Graha Persib pada Senin (13/7), Balsa Sekulic mengungkapkan untuk sementara akan mengenakan nomor punggung 99 di super league. Namun, nomor tersebut bukan pilihan final, karena dia masih berharap bisa memakai nomor favoritnya, yakni nomor 9.

"Saya sebenarnya ingin memakai nomor 9. Untuk sementara yang tersedia adalah nomor 99. Nanti saya akan berdiskusi dulu dengan Luka Menalo," ungkap Balsa Sekulic.

Pada acara penandatanganan kontrak tersebut, Sekulic didampingi agennya, Igor Joksimovic, mantan pemain PSIS Semarang pada musim 2007. Dari pihak Persib hadir Komisaris Utama PT Persib Bandung Bermartabat (PT PBB), Zaenuri Hasyim, bersama Komisaris Kuswara S. Taryono.

Meski baru pertama kali berkarir di Indonesia yang dikenal beriklim tropis, Sekulic tidak melihat cuaca sebagai kendala. Menurut dia, suhu di negaranya bahkan sedang lebih panas dibandingkan Bandung. Dia justru merasa nyaman dan optimistis mampu beradaptasi dengan cepat.

"Saat ini cuaca di Montenegro justru lebih panas daripada di sini. Jadi, saya tidak memiliki masalah dengan kondisi cuaca. Bahkan saya merasa sangat nyaman dan tidak perlu menyalakan pendingin ruangan," jelas Balsa Sekulic.

Mantan penyerang FK Mornar Bar itu mengaku termotivasi bergabung dengan Persib setelah melihat kesuksesan klub pada musim sebelumnya. Status Persib sebagai salah satu klub terbesar di Indonesia menjadi alasan kuat yang membuatnya menerima tantangan baru di Asia Tenggara.

"Saya sangat termotivasi melihat pencapaian Persib musim lalu. Ini adalah klub besar dengan sejarah dan suporter yang luar biasa," ujar Balsa Sekulic.

Sebagai seorang striker, dirinya dituntut menjadi mesin gol bagi Maung Bandung. Catatan performanya bersama FK Mornar Bar menjadi modal berharga setelah sukses mencetak 22 gol dari 48 pertandingan di Liga Super Montenegro.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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