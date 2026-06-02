John Herdman Ungkap Alasan Coret Jordi Amat dan Eliano Reijnders dari Skuad Timnas Indonesia

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mengungkap alasan tidak memanggil Jordi Amat dan Eliano Reijnders ke dalam skuad untuk FIFA Matchday Juni 2026. Padahal, keduanya merupakan pemain langganan Skuad Garuda.

Herdman telah menentukan 23 pemain Timnas Indonesia untuk agenda FIFA Matchday Juni 2026 melawan Oman dan Mozambik. Dua laga uji coba tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pada 5 dan 9 Juni 2026 mendatang.

Nama-nama yang dipanggil Herdman pun cukup menyita perhatian. Juru taktik asal Inggris itu bahkan mencoret Jordi dan Eliano, pemain langganan Timnas Indonesia. Keduanya hampir selalu masuk skuad final, meski tak selalu bermain.

Herdman ternyata punya alasan khusus tidak membawa dua pemain tersebut. Untuk Eliano, kata dia, sedang tidak dalam kondisi yang fit usai mengarungi musim panjang bersama Persib Bandung. Karenanya, ia memberikan waktu kepada adik Tijjani Reijnders itu untuk memulihkan kondisinya.

“Jordi Amat dan Eliano Reijnders menjalani musim yang panjang. Eliano sempat mengalami cedera, begitu juga dengan Jay Idzes. Kami ingin memastikan mereka benar-benar pulih,” kata Herdman kepada wartawan termasuk JawaPos.com, dipetik Selasa (2/6/2026).

“Jadi ketika Eliano bergabung dalam persiapan Piala AFF nanti, dia sudah tidak lagi menjalani pemulihan cedera,” sambungnya.

Sementara untuk Jordi, Herdman menyiratkan sengaja mengistirahatkan sang bek veteran tersebut. Dia menilai bintang Persija Jakarta itu butuh rehat dan memberikan kesempatan kepada pemain lain.

Herdman sengaja menepikan Eliano dan Jordi agar keduanya bisa memulihkan kondisinya. Dengan begitu, mereka dapat menampilkan yang terbaik saat Timnas Indonesia memulai persiapannya kembali jelang Piala AFF 2026.

“Untuk Jordi Amat, dia juga menjalani musim yang panjang. Saya sudah melihat Jordi pada agenda FIFA Matchday bulan Maret lalu. Saya memahami kualitasnya sebagai pemain maupun sebagai pemimpin. Karena itu, saya merasa penting memberi kesempatan kepada pemain lain agar saya bisa melihat mereka juga,” terang Herdman.