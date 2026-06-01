Jordi Amat Sebut Persija Tim Sepak Bola Terbaik di Indonesia meski Gagal Juara Super League

JawaPos.com - Bek senior Persija Jakarta, Jordi Amat, menutup musim perdananya bersama Macan Kemayoran dengan perasaan bangga meski gagal mengantarkan tim meraih gelar juara BRI Super League 2025/26.

Menurutnya, perjalanan yang dilalui Persija sepanjang musim menunjukkan perkembangan yang signifikan dan menjadi modal berharga untuk menghadapi kompetisi berikutnya.

Persija mengakhiri musim di posisi ketiga klasemen akhir setelah mengumpulkan 71 poin dari 34 pertandingan.

Tim ibu kota mencatatkan 22 kemenangan, lima hasil imbang, dan tujuh kekalahan. Selain itu, Persija juga menjadi salah satu tim paling produktif dengan koleksi 65 gol serta memiliki pertahanan terbaik kedua di kompetisi setelah hanya kebobolan 29 kali.

Bagi Jordi, pencapaian tersebut mencerminkan kerja keras seluruh pemain, pelatih, dan staf yang terus berjuang sejak awal musim. Meski target utama untuk mengangkat trofi belum terwujud, ia menilai identitas permainan Persija semakin terlihat jelas dari pekan ke pekan.

"Di musim pertama bersama Persija, sangat bangga dengan perjuangan kami di setiap pertandingan. Kami tidak mencapai tujuan kami, tetapi kami memainkan salah satu sepak bola terbaik di Indonesia," ujar Jordi.

Sepanjang musim, Persija dikenal sebagai tim yang mengandalkan penguasaan bola, tekanan tinggi, dan permainan menyerang yang agresif. Karakter permainan tersebut membuat Macan Kemayoran mampu bersaing di papan atas hingga akhir kompetisi.