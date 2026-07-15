Igor Tolic Ungkap Alasan Rekrut Gabriel Mutombo, Bek Tengah yang Dinilai Cocok untuk Persib Bandung

Bek Persib Bandung Gabriel Mutombo. (Istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung terus mematangkan komposisi skuad jelang menghadapi musim 2026/2027.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendatangkan bek tengah asal Prancis, Gabriel Mutombo, yang sebelumnya memperkuat klub Liga Thailand, Ratchaburi FC.
Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, mengungkapkan bahwa keputusan merekrut Mutombo bukan tanpa pertimbangan.
Baca Juga:Marc Klok Siap Tampil Maksimal di Piala AFF 2026, Gelandang Persib Bandung Pastikan Kondinya Membaik
Pelatih asal Kroasia tersebut menilai sang pemain memiliki karakter yang sesuai dengan kebutuhan tim, terutama untuk memperkuat lini belakang sekaligus mendukung skema permainan yang ingin diterapkannya.
Menurut Tolic, Mutombo merupakan bek tengah dengan kemampuan bertahan yang lengkap. Ia dinilai piawai menutup ruang lawan, kuat dalam duel udara, disiplin saat melakukan penjagaan pemain, hingga mampu membantu membangun serangan dari lini belakang.
"Gaby (Gabriel Mutombo) adalah bek tengah yang kami butuhkan. Dia sangat bagus dalam menutup ruang. Ia bagus dalam loncatan, man marking dan dalam play making. Saya pikir, dia akan jadi tambahan pemain yang bagus untuk kami," ujar Tolic.
Baca Juga:Persib Bandung Tunda TC ke Thailand demi Piala Presiden 2026, Igor Tolic Bidik Persiapan Maksimal ACL 2
Kemampuan tersebut menjadi salah satu alasan utama Persib Bandung memilih Mutombo sebagai tambahan amunisi baru.
Kehadirannya diharapkan dapat membuat lini pertahanan Maung Bandung semakin solid menghadapi ketatnya persaingan musim ini.
Tak hanya menyoroti kualitas teknis, Tolic juga memberikan penilaian positif terhadap kepribadian pemain berusia 29 tahun tersebut.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa