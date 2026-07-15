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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 15 Juli 2026 | 20.40 WIB

Igor Tolic Ungkap Alasan Rekrut Gabriel Mutombo, Bek Tengah yang Dinilai Cocok untuk Persib Bandung

Bek Persib Bandung Gabriel Mutombo. (Istimewa) - Image

Bek Persib Bandung Gabriel Mutombo. (Istimewa)

JawaPos.com - Persib Bandung terus mematangkan komposisi skuad jelang menghadapi musim 2026/2027. 

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendatangkan bek tengah asal Prancis, Gabriel Mutombo, yang sebelumnya memperkuat klub Liga Thailand, Ratchaburi FC.

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, mengungkapkan bahwa keputusan merekrut Mutombo bukan tanpa pertimbangan. 

Pelatih asal Kroasia tersebut menilai sang pemain memiliki karakter yang sesuai dengan kebutuhan tim, terutama untuk memperkuat lini belakang sekaligus mendukung skema permainan yang ingin diterapkannya.

Menurut Tolic, Mutombo merupakan bek tengah dengan kemampuan bertahan yang lengkap. Ia dinilai piawai menutup ruang lawan, kuat dalam duel udara, disiplin saat melakukan penjagaan pemain, hingga mampu membantu membangun serangan dari lini belakang.

"Gaby (Gabriel Mutombo) adalah bek tengah yang kami butuhkan. Dia sangat bagus dalam menutup ruang. Ia bagus dalam loncatan, man marking dan dalam play making. Saya pikir, dia akan jadi tambahan pemain yang bagus untuk kami," ujar Tolic.

Kemampuan tersebut menjadi salah satu alasan utama Persib Bandung memilih Mutombo sebagai tambahan amunisi baru. 

Kehadirannya diharapkan dapat membuat lini pertahanan Maung Bandung semakin solid menghadapi ketatnya persaingan musim ini.

Tak hanya menyoroti kualitas teknis, Tolic juga memberikan penilaian positif terhadap kepribadian pemain berusia 29 tahun tersebut. 

Editor: Banu Adikara
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