Radovan Pankov Tertantang Bawa Persija Jakarta Rebut Gelar Juara

Rekrutan anyar Persija Jakarta, Radovan Pankov. (Persija Jakarta)
JawaPos.com - Bek tengah asal Serbia, Radovan Pankov, antusias menyambut tantangan baru bersama Persija Jakarta. Dia merasa tertantang membawa klub berjuluk Macan Kemayoran itu merebut gelar juara.
Pankov akan meneken kontrak bersama Persija Jakarta selama dua musim ke depan atau hingga 2028. Bek berusia 30 tahun itu merapat ke skuad Macan Kemayoran setelah kontraknya habis bersama klub anyar Polandia, Legia Warszawa.
Persija Jakarta adalah klub Asia pertama Pankov. Selama karier profesionalnya, eks pemain Timnas Serbia U-20 itu lama menghabiskan waktunya bersama klub Eropa seperti Serbia, Siprus, Rusia, hingga Polandia.
Pankov pun mengaku antusias menyambut tantangan baru bersama Persija Jakarta. Dia menegaskan kesiapannya dalam membantu Macan Kemayoran kembali berjaya.
“Bergabung dengan Persija adalah tantangan baru yang sangat menarik bagi saya,” kata Pankov dalam keterangan resmi Persija Jakarta, Selasa (14/7/2026).
“Saya datang dengan motivasi besar untuk membantu tim, memberikan kemampuan terbaik di setiap pertandingan, dan berjuang bersama rekan-rekan untuk mencapai target klub,” sambungnya.
Pankov mengatakan telah mengetahui Persija Jakarta dalah salah satu klub bersejarah di Indonesia. Pemain berusia 30 tahun itu mengaku sudah tak sabar mengarungi debutnya bersama Macan Kemayoran di Super League 2026/2027.
"Saya mengetahui bahwa Persija memiliki sejarah panjang dan suporter yang sangat luar biasa. Saya ingin segera mengenal tim, beradaptasi dengan sepak bola Indonesia, dan membalas kepercayaan klub melalui kerja keras serta penampilan yang konsisten,” terang Pankov.
Radovan Pankov merupakan pemain kelahiran Novi Sad, Serbia, 5 Agustus 1995. Bek berusia 30 tahun itu mengawali karier profesional bersama klub asal Serbia, FK Vojvodina pada 2014.
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