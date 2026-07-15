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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 16 Juli 2026 | 03.06 WIB

Profil Walber Mota, Bek asal Brasil Rekrutan Baru Persebaya yang Pernah Hadapi Gamba Osaka dan JDT

Bek Persebaya Walber Mota. (Istimewa) - Image

Bek Persebaya Walber Mota. (Istimewa)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya terus menunjukkan keseriusan menyambut kompetisi musim 2026/2027. Setelah mendatangkan sejumlah pemain baru, kini Green Force kembali memperkuat komposisi skuad dengan merekrut bek asal Brasil Walber Mota.

Walber Mota lahir di Rio Tinto, Brasil, pada 12 Juni 1997, resmi diperkenalkan sebagai bagian dari Persebaya dan diproyeksikan menjadi salah satu andalan di lini pertahanan tim asuhan Bernardo Tavares di super league. Sebelum merapat ke Surabaya, Walber menghabiskan dua musim bersama klub Vietnam Nam Dinh FC. 

Selama periode 2024 hingga 2026, dia mencatatkan 22 penampilan di berbagai ajang, termasuk kompetisi antarklub Asia. Dari seluruh penampilan tersebut, Walber mengoleksi tiga kartu kuning dan tampil konsisten sebagai bagian penting di sektor belakang.

Pengalaman bermain di level Asia menjadi salah satu nilai lebih yang dimiliki bek berusia 29 tahun itu. Bersama Nam Dinh FC, Walber sempat menghadapi sejumlah klub papan atas Asia, seperti Gamba Osaka dari Jepang hingga Johor Darul Ta'zim (JDT) asal Malaysia. Jam terbang itu diharapkan menjadi modal penting saat bersaing di kompetisi Indonesia.

Sebelum berkarir di Vietnam, Walber juga memiliki perjalanan panjang di sepak bola Brasil. Dia pernah memperkuat sejumlah klub, di antaranya Sport Recife, Botafogo-PB, Athletico Paranaense B, Figueirense, Guarani, Cuiaba, Vasco da Gama, Novorizontino, ABC FC, Agua Santa, hingga Ituano.

Tak hanya berpengalaman, Walber juga dikenal sebagai pemain bertahan yang fleksibel. Selain berposisi sebagai bek tengah, ia mampu dimainkan di sisi kiri maupun kanan pertahanan. 

Kemampuan tersebut memberikan lebih banyak pilihan bagi Bernardo Tavares dalam meracik strategi sepanjang musim. Walber mengaku antusias menyambut tantangan baru bersama Persebaya. Dia menyebut sejarah panjang klub, dukungan suporter yang besar, serta ambisi meraih prestasi menjadi alasan utama menerima tawaran Green Force.

"Saya sangat senang bisa bergabung dengan Persebaya. Saya mengetahui bahwa klub ini memiliki sejarah panjang, basis suporter yang luar biasa, dan ambisi besar untuk meraih prestasi. Itu menjadi alasan yang membuat saya sangat termotivasi datang ke sini," ujar Walber.

Dia mengaku sudah tidak sabar merasakan atmosfer pertandingan di hadapan Bonek dan Bonita. "Saya tidak sabar merasakan atmosfer pertandingan di stadion dan bermain di hadapan para suporter. Saya akan bekerja keras setiap hari untuk membantu tim mencapai target yang telah ditetapkan musim ini," kata Walber Mota.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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