Resep Rachmat Irianto di Era Bernardo Tavares! Jaga Harmoni di Tengah Wajah Baru Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Rachmat Irianto mengambil peran penting menjaga harmoni di skuad Persebaya Surabaya yang kini dihuni kombinasi pemain senior, pemain muda, dan sejumlah rekrutan asing pada persiapan musim 2026/2027.

Pengalaman panjang bersama Green Force membuatnya dipercaya membantu proses adaptasi pemain baru agar tim racikan Bernardo Tavares semakin solid menghadapi kompetisi.

Mengapa Peran Rachmat Irianto Sangat Penting di Era Baru Bernardo Tavares? Persebaya Surabaya memasuki musim 2026/2027 dengan wajah yang jauh berbeda dibanding musim sebelumnya.

Sejumlah pemain baru datang dari berbagai latar belakang, sementara talenta muda kembali memperoleh kesempatan menembus tim utama untuk bersaing di bawah arahan Bernardo Tavares.

Komposisi tersebut menghadirkan tantangan tersendiri karena seluruh pemain harus segera menemukan chemistry sebelum kompetisi dimulai.

Dalam situasi seperti itu, kehadiran sosok yang memahami kultur klub menjadi aset penting untuk mempercepat proses penyatuan tim.

Rachmat Irianto menjadi salah satu figur yang dipercaya menjalankan peran tersebut.

Setelah kembali ke Surabaya sejak musim lalu, pemain berusia 26 tahun itu kembali menjadi bagian penting di ruang ganti berkat pengalaman dan kedekatannya dengan identitas Green Force.