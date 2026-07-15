Alex Martins Percaya Skuad Baru Persebaya Surabaya Bisa Segera Menyatu, Uji Coba Melawan PSIS Semarang 19 Juli

JawaPos.com - Menyambut kompetisi musim 2026-2027, Persebaya Surabaya getol mendatangkan pemain baru. Total, ada 13 pemain anyar yang sudah direkrut musim ini.

Alex Martins adalah salah satu rekrutan anyar. Bomber asal Brasil itu tahu bahwa bakal bermain dengan banyak rekan baru. Namun, pencetak 19 gol musim lalu itu sama sekali tidak khawatir.

"Kami perlu terus bekerja bersama agar bisa saling mengenal satu sama lain. Saya yakin, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya sesi latihan, kekompakan tim akan terbentuk dengan sendirinya," kata Alex, dikutip dari laman Persebaya.id.

Baginya, para pemain akan segera menemukan chemistry terbaik. Sebab, tim pelatih dinilai menjalankan sesi latihan dengan maksimal. Belum lagi, mereka juga selalu memberikan banyak masukan kepada para pemain anyar.

"Saya juga melihat pelatih memiliki ide yang bagus. Itu akan sangat membantu perkembangan tim dan menjadi nilai tambah bagi kami dalam menghadapi kompetisi nanti," jelas mantan bomber Dewa United dan Bhayangkara FC tersebut.

Apalagi, latihan sudah dimulai dengan intensitas yang cukup tinggi. Alex sama sekali tidak sambat soal itu.

"Memang intensitas latihan cukup tinggi dan tuntutannya besar, tetapi saya merasa senang dengan apa yang sedang kami bangun pada awal musim ini," terang penyerang berusia 33 tahun itu.

Green Force memang ingin melakukan persiapan dengan maksimal. Mereka akan menghadapi PSIS Semarang dalam laga uji coba. Duel itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Minggu (19/7).

Selain itu, mereka juga akan berlaga di Piala Presiden 2026. Pelatih Persebaya Bernardi Tavares berharap semuanya bisa berjalan lancar.