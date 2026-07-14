Persib Bandung Tunda TC ke Thailand demi Piala Presiden 2026, Igor Tolic Bidik Persiapan Maksimal ACL 2

JawaPos.com - Persib Bandung menyesuaikan agenda persiapan menghadapi musim 2026/27. Rencana menggelar training camp (TC) di Thailand belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat karena Maung Bandung lebih dulu harus menjalani rangkaian pertandingan Piala Presiden 2026.

Semula, Persib dijadwalkan berangkat ke Bangkok pada 24 Juli 2026 untuk menjalani pemusatan latihan. Namun, jadwal tersebut berubah setelah tim dipastikan menjadi peserta Piala Presiden 2026 yang dimulai pada 25 Juli.

Pelatih Persib, Igor Tolic, mengatakan timnya kini memprioritaskan penampilan di turnamen pramusim sebelum memutuskan kapan berangkat ke Thailand.

Pada fase grup Piala Presiden 2026, Persib akan menghadapi Arema FC pada 25 Juli, kemudian melawan Tampines Rovers pada 28 Juli, dan menutup fase grup dengan menghadapi DPMM FC pada 31 Juli.

Menurut Igor, peluang menggelar TC masih terbuka, tetapi semuanya bergantung pada perjalanan Persib di Piala Presiden.

"Sebenarnya kami belum tahu pasti. Kami punya tiga pertandingan di fase grup Piala Presiden. Awalnya kami berencana tanggal 24 sudah berada di Bangkok, tetapi rencana itu berubah karena adanya Piala Presiden," ujar Igor.

Ia menjelaskan, setelah seluruh laga fase grup selesai, tim pelatih akan mengevaluasi situasi. Jika Persib tidak memiliki agenda tambahan di turnamen tersebut, kemungkinan besar pemusatan latihan di luar negeri akan segera dilaksanakan.

"Nanti setelah menyelesaikan tiga pertandingan di Piala Presiden, kami akan melihat apakah lolos ke semifinal atau final. Setelah itu baru diputuskan apakah kami bisa pergi TC. Kami juga harus mencari lawan uji coba yang bagus agar seluruh pemain siap menghadapi pertandingan penting pada akhir Agustus," katanya.