Gakuto Notsuda Gabung Persib Bandung, Pilih Nomor Punggung 17 karena Punya Arti Tersendiri

JawaPos.com - Persib Bandung resmi merampungkan proses perekrutan gelandang asal Jepang Gakuto Notsuda untuk menghadapi super league musim 2026/2027. Pemain berusia 32 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi satu tahun dengan opsi perpanjangan selama satu musim berikutnya.

Penandatanganan kontrak Gatuko Notsuda dilakukan di Grha Persib, Jalan Sulanjana No. 17, Kota Bandung, Senin (13/7). Momen tersebut turut disaksikan Komisaris Utama PT Persib Bandung Bermartabat (PT PBB), Zaenuri Hasyim, bersama Komisaris Kuswara S. Taryono.

Bersamaan dengan pengesahan kontrak, Gatuko Notsuda memastikan akan mengenakan nomor punggung 17 selama memperkuat Persib Maung Bandung. Nomor tersebut dipilih setelah nomor favoritnya sudah lebih dulu digunakan pemain lain.

"Saya sebenarnya ingin nomor 7, nomor yang sering saya pakai. Tapi nomor 17 tidak jauh berbeda dengan 7," ujar Notsuda.

Pernyataan itu sekaligus menjawab anggapan bahwa nomor 17 dipilih sebagai bentuk penghormatan kepada Shohei Matsunaga, mantan pemain Jepang yang pernah bersinar bersama Persib. Menurut Notsuda, keputusannya murni karena nomor 7 sudah tidak tersedia.

Setibanya di Bandung, Notsuda juga mengaku langsung merasakan suasana kota yang cukup nyaman. Bahkan, cuaca Bandung menurutnya terasa lebih sejuk dibandingkan Jepang pada musim panas saat ini.

"Bandung dingin. Bahkan lebih dingin daripada Jepang saat ini," kata dia sambil tersenyum.

Kehadiran Notsuda menambah daftar pemain asal Jepang yang pernah memperkuat Persib. Sebelumnya, Maung Bandung pernah memiliki Satoshi Otomo, Kenji Adachihara, hingga Shohei Matsunaga yang cukup dikenang bobotoh berkat kontribusi di lapangan.