Resmi Kembali ke PSIS Semarang, Bayu Fiqri Siap Jadi Andalan Lini Belakang Laskar Mahesa Jenar di Liga 2 Musim 2026/2027

JawaPos.com - PSIS Semarang terus menunjukkan keseriusan dalam menyusun skuad untuk menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2026/2027. Terbaru, klub berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu resmi memulangkan Bayu Fiqri untuk memperkuat lini pertahanan.

Kembalinya Bayu Fiqri menjadi salah satu langkah penting PSIS dalam memperkuat sektor belakang yang menjadi salah satu titik lemah Laskar Mahesa Jenar di Liga 2 musim 2025/2026. Bek berusia 24 tahun tersebut bukan sosok asing bagi publik Kota Semarang.

Dia sebelumnya pernah mengenakan seragam PSIS pada musim pada putaran kedua Liga 1 musim 2022/2023 hingga musim 2023/2024. Setelah sempat meninggalkan Laskar Mahesa, musim ini Bayu Fiqri kembali dipercaya menjadi bagian dari proyek PSIS yang menargetkan promosi ke Liga 1 pada kompetisi Liga 2 musim ini.

Sebelum kembali ke Semarang, Bayu Fiqri sempat bergabung dengan Bhayangkara FC. Namun, kesempatan bermain terbatas sehingga dia kemudian melanjutkan karir bersama Kendal Tornado FC di Liga 2 musim 2025/2026.

Bersama Kendal Tornado FC, Bayu mendapat menit bermain yang jauh lebih banyak. Dia tampil dalam 26 pertandingan sepanjang musim dan menjadi salah satu pemain yang tampil konsisten mengisi lini pertahanan tim asal Kendal tersebut.

Penampilan stabil itulah yang diyakini menjadi salah satu alasan PSIS kembali merekrutnya. Bayu dikenal sebagai pemain yang memiliki fleksibilitas tinggi.

Posisi utamanya adalah bek kanan, tetapi ia juga mampu dimainkan sebagai bek tengah maupun bek kiri ketika dibutuhkan. Kemampuan bermain di beberapa posisi membuatnya menjadi aset berharga bagi tim pelatih.

Selain pengalaman di level klub, Bayu juga pernah mencicipi atmosfer sepak bola internasional bersama Timnas Indonesia. Dia sempat memperkuat Timnas U-19, Timnas U-23, hingga menjalani debut bersama tim senior Indonesia pada 2022.