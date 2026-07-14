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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 14 Juli 2026 | 14.50 WIB

DPP Panser Biru Hadiri Perayaan HUT ke-12 Panser CSE, Tegaskan Komitmen Bersinergi Dukung PSIS Semarang

DPP Panser Biru. (Istimewa) - Image

DPP Panser Biru. (Istimewa)

JawaPos.com - Panser Biru Cah Setengah Edan (CSE) merayakan hari jadi yang ke-12 melalui acara bertema Kembali Bersinergi di Balai Desa Sruwen, Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, Minggu (12/7).

Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan antarsuporter sekaligus membangkitkan semangat dalam mendukung PSIS Semarang menghadapi musim 2026/2027. Perayaan tersebut dihadiri jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Panser Biru. Hadir mewakili pengurus pusat, Sekretaris Umum Cinal Arga, Divisi Hukum Nurul Layalia, serta Divisi Humas Woto.

Sejumlah koordinator wilayah (Korwil) Panser Biru dari berbagai daerah juga turut meramaikan acara. Kehadiran para pengurus dan anggota menjadi bukti bahwa solidaritas di lingkungan Panser Biru terus terjaga. Acara ini juga menjadi ruang silaturahmi antara anggota lama dan anggota baru agar semakin kompak dalam mendukung PSIS.

Sekretaris Umum DPP Panser Biru, Cinal Arga, menyampaikan ucapan selamat kepada keluarga besar Panser Biru CSE yang kini memasuki usia ke-12 tahun. Dia berharap CSE terus berkembang menjadi korwil yang solid, dewasa dalam berorganisasi, serta tetap menjadi bagian penting dalam memberikan dukungan positif kepada PSIS Semarang.

"Kami mengucapkan selamat dan sukses untuk Panser Biru CSE. Semoga semakin solid, semakin kompak, semakin dewasa dalam berorganisasi, dan terus menjadi garda terdepan dalam mendukung PSIS Semarang dengan cara yang bermartabat dan bertanggung jawab," ujar Cinal.

Cinal juga mengapresiasi loyalitas anggota Panser Biru yang tetap menjaga persaudaraan di tengah berbagai dinamika yang dihadapi organisasi maupun klub. Menurut dia, kekuatan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan jumlah anggotanya, tetapi juga oleh kebersamaan dan semangat saling mendukung yang terus dijaga.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang selama ini terus menjaga loyalitas, kebersamaan, dan semangat persaudaraan di bawah bendera Panser Biru. Organisasi ini akan tetap besar apabila seluruh elemen terus berjalan bersama dan saling mendukung," kata dia.

Dia kemudian menutup sambutannya dengan salam khas Panser Biru Salam Loyal Tapi Pintar. Tidak hanya diisi agenda seremonial, perayaan HUT ke-12 Panser Biru CSE juga berlangsung meriah dengan beragam hiburan.

Band lokal Mayday, Jester, dan Street Anthem tampil membawakan lagu-lagu bertema sepak bola serta lagu yang akrab di kalangan pendukung PSIS. Suasana semakin hidup ketika DJ GFRZ memainkan musik bernuansa britpop yang disambut antusias peserta.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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