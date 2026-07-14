Balsa Sekulic Pilih Nomor Punggung 99 di Persib Bandung, Siap Taklukkan Super League!

JawaPos.com - Striker anyar Persib Bandung, Balsa Sekulic, langsung mencuri perhatian setelah resmi diperkenalkan sebagai bagian skuad Maung Bandung untuk mengarungi Super League musim 2026/2027. Statusnya sebagai penyerang baru asal Montenegro dan nomor punggung yang dipilihnya menjadi sorotan.

Dalam sesi penandatanganan kontrak di Graha Persib, Senin (13/7/2026), Sekulic mengenakan nomor punggung 99. Namun, pemain berusia 27 tahun ini mengungkap angka tersebut bukan pilihan akhirnya.

Sekulic mengaku ingin menggunakan nomor punggung 9 yang identik dengan striker. Nomor itu saat ini belum tersedia, jadi ia memilih 99 sebagai solusi sementara. "Saya inginnya pakai nomor 9. Sementara ini yang tersedia 99. Nanti saya akan berdiskusi dulu dengan Luka Menalo (pemain Persib asal Bosnia-Herzegovina)," ujar Sekulic seperti dikutip dari laman resmi Persib.

Pernyataan itu mengisyaratkan kemungkinan perubahan nomor punggung sebelum kompetisi resmi bergulir. Meski demikian, Sekulic menegaskan fokus utamanya adalah mempersiapkan diri memberi kontribusi maksimal untuk Persib Bandung.

Dalam proses penandatanganan kontrak, Sekulic hadir bersama agennya, Igor Joksimovic. Nama Joksimovic tak asing bagi pencinta sepak bola Indonesia karena pernah memperkuat PSIS Semarang pada 2007. Dari Persib Bandung, prosesi itu dihadiri Komisaris Utama PT Persib Bandung Bermartabat, Zaenuri Hasyim, dan Komisaris Kuswara S. Taryono.

Selain nomor punggung, Sekulic menanggapi tantangan bermain di Indonesia dengan iklim tropis. Ia mengatakan cuaca bukan hambatan berarti karena di Montenegro saat ini lebih panas. Ia merasa lebih tertantang untuk segera beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Indonesia daripada memikirkan faktor cuaca. "Saat ini di Montenegro lebih panas daripada di sini. Jadi cuaca bukan masalah bagi saya," katanya.

Sekulic mengaku punya motivasi besar setelah melihat kesuksesan Persib Bandung dalam beberapa musim terakhir. Status Maung Bandung sebagai klub besar Indonesia menjadi alasan kuat ia menerima tantangan berkarier di Liga Indonesia.