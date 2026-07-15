Rumor Transfer PSM Makassar: Sergio Aguero Dirumorkan Masuk Radar Juku Eja untuk Super League Musim 2026/2027

Pemain Timnas Malaysia, Sergio Aguero (Istimewa)
JawaPos.com - Rumor transfer kembali menghangat menjelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2026/2027.
Kali ini, PSM Makassar disebut menjadi klub yang paling serius memburu gelandang serang naturalisasi Malaysia asal Argentina Sergio Aguero.
Kabar tersebut ramai diperbincangkan di media sosial setelah nama Sergio Aguero muncul dalam daftar rumor transfer yang menghubungkannya dengan Juku Eja.
Hingga saat ini memang belum ada pengumuman resmi dari PSM Makassar maupun sang pemain, namun rumor tersebut terus berkembang.
Baca Juga:Kendal Tornado FC Rekrut Kiper Timnas Indonesia U-20 Er Deva Aulia Egon, Laskar Badai Pantura Serius Bidik Tiket Promosi ke Liga 1
Sergio Aguero saat ini berstatus tanpa klub setelah kontraknya berakhir pada 1 Juli 2026. Situasi tersebut membuat pemain berusia 32 tahun itu bebas bernegosiasi dengan klub mana pun tanpa biaya transfer.
Jika transfer ini benar-benar terjadi PSM Makassar berpotensi mendapatkan pemain berpengalaman yang sudah cukup lama berkarier di Asia Tenggara.
Sergio Aguero lahir di La Rioja, Argentina, pada 7 April 1994. Ia kemudian memperoleh kewarganegaraan Malaysia melalui proses naturalisasi dan kini menjadi salah satu pemain yang cukup dikenal di sepak bola Negeri Jiran.
Karier profesionalnya dimulai di sejumlah klub sebelum akhirnya banyak menghabiskan waktu di kompetisi Malaysia. Ia pernah memperkuat Melaka United, Sarawak United, Penang, Kuala Lumpur Rovers, Sri Pahang, hingga Perak sebagai pemain pinjaman.
Pada musim 2025/2026, Sergio Aguero melanjutkan kariernya di Liga Thailand bersama Kanchanaburi Power FC. Namun penampilanya tidak terlalu baik. Dari 18 penampilan, ia tidak mencetak gol sama sekali dan hanya membukukan satu assist.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa