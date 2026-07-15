Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 15 Juli 2026 | 20.06 WIB

Rumor Transfer PSM Makassar: Sergio Aguero Dirumorkan Masuk Radar Juku Eja untuk Super League Musim 2026/2027

Pemain Timnas Malaysia, Sergio Aguero (Istimewa) - Image

Pemain Timnas Malaysia, Sergio Aguero (Istimewa)

JawaPos.com - Rumor transfer kembali menghangat menjelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2026/2027. 

Kali ini, PSM Makassar disebut menjadi klub yang paling serius memburu gelandang serang naturalisasi Malaysia asal Argentina Sergio Aguero.

Kabar tersebut ramai diperbincangkan di media sosial setelah nama Sergio Aguero muncul dalam daftar rumor transfer yang menghubungkannya dengan Juku Eja. 

Hingga saat ini memang belum ada pengumuman resmi dari PSM Makassar maupun sang pemain, namun rumor tersebut terus berkembang.

Sergio Aguero saat ini berstatus tanpa klub setelah kontraknya berakhir pada 1 Juli 2026. Situasi tersebut membuat pemain berusia 32 tahun itu bebas bernegosiasi dengan klub mana pun tanpa biaya transfer.

Jika transfer ini benar-benar terjadi PSM Makassar berpotensi mendapatkan pemain berpengalaman yang sudah cukup lama berkarier di Asia Tenggara.

Sergio Aguero lahir di La Rioja, Argentina, pada 7 April 1994. Ia kemudian memperoleh kewarganegaraan Malaysia melalui proses naturalisasi dan kini menjadi salah satu pemain yang cukup dikenal di sepak bola Negeri Jiran.

Karier profesionalnya dimulai di sejumlah klub sebelum akhirnya banyak menghabiskan waktu di kompetisi Malaysia. Ia pernah memperkuat Melaka United, Sarawak United, Penang, Kuala Lumpur Rovers, Sri Pahang, hingga Perak sebagai pemain pinjaman.

Pada musim 2025/2026, Sergio Aguero melanjutkan kariernya di Liga Thailand bersama Kanchanaburi Power FC. Namun penampilanya tidak terlalu baik. Dari 18 penampilan, ia tidak mencetak gol sama sekali dan hanya membukukan satu assist.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Rumor Transfer PSM Makassar: Eks Bek Kanan Timnas Bosnia Haris Ovcina Masuk Radar Juku Eja untuk Liga 1 Musim 2026/2027 - Image
Sepak Bola Indonesia

Rumor Transfer PSM Makassar: Eks Bek Kanan Timnas Bosnia Haris Ovcina Masuk Radar Juku Eja untuk Liga 1 Musim 2026/2027

Rabu, 8 Juli 2026 | 23.18 WIB

PSM Makassar Mencari Suksesor Yuran Fernandes, Terungkap Sudah Deal ke Persebaya Surabaya Sejak Mei - Image
Sepak Bola Indonesia

PSM Makassar Mencari Suksesor Yuran Fernandes, Terungkap Sudah Deal ke Persebaya Surabaya Sejak Mei

Rabu, 8 Juli 2026 | 18.51 WIB

Resmi Gabung PSM Makassar, Eks Timnas Makedonia Utara U-21 Stefan Jevtoski Siap Perkuat Lini Tengah Juku Eja di Musim 2026/2027 - Image
Sepak Bola Indonesia

Resmi Gabung PSM Makassar, Eks Timnas Makedonia Utara U-21 Stefan Jevtoski Siap Perkuat Lini Tengah Juku Eja di Musim 2026/2027

Jumat, 3 Juli 2026 | 16.59 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

3

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

4

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

5

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

6

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026

9

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore