Rumor Transfer PSM Makassar: Sergio Aguero Dirumorkan Masuk Radar Juku Eja untuk Super League Musim 2026/2027

JawaPos.com - Rumor transfer kembali menghangat menjelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2026/2027.

Kali ini, PSM Makassar disebut menjadi klub yang paling serius memburu gelandang serang naturalisasi Malaysia asal Argentina Sergio Aguero.

Kabar tersebut ramai diperbincangkan di media sosial setelah nama Sergio Aguero muncul dalam daftar rumor transfer yang menghubungkannya dengan Juku Eja.

Hingga saat ini memang belum ada pengumuman resmi dari PSM Makassar maupun sang pemain, namun rumor tersebut terus berkembang.

Sergio Aguero saat ini berstatus tanpa klub setelah kontraknya berakhir pada 1 Juli 2026. Situasi tersebut membuat pemain berusia 32 tahun itu bebas bernegosiasi dengan klub mana pun tanpa biaya transfer.

Jika transfer ini benar-benar terjadi PSM Makassar berpotensi mendapatkan pemain berpengalaman yang sudah cukup lama berkarier di Asia Tenggara.

Sergio Aguero lahir di La Rioja, Argentina, pada 7 April 1994. Ia kemudian memperoleh kewarganegaraan Malaysia melalui proses naturalisasi dan kini menjadi salah satu pemain yang cukup dikenal di sepak bola Negeri Jiran.

Karier profesionalnya dimulai di sejumlah klub sebelum akhirnya banyak menghabiskan waktu di kompetisi Malaysia. Ia pernah memperkuat Melaka United, Sarawak United, Penang, Kuala Lumpur Rovers, Sri Pahang, hingga Perak sebagai pemain pinjaman.