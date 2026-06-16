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Selasa, 16 Juni 2026 | 18.07 WIB

Cinta Andik Vermansah untuk Persebaya Surabaya Tak Pernah Luntur, Sering Ajak Anak dan Istri Mbonek di Stadion

Andik Vermansah saat diperkenalkan sebagai pemain Garudayaksa FC (Instagram/@AndikVermansah) - Image

Andik Vermansah saat diperkenalkan sebagai pemain Garudayaksa FC (Instagram/@AndikVermansah)

JawaPos.com – Andik Vermansah memang sudah lama tidak membela Persebaya Surabaya. Namun, jangan tanya soal kecintaan pemain berusia 34 tahun itu kepada Green Force.

Rasa cinta Andik kepada Persebaya tumbuh sejak dia masih kecil.

“Ketika itu, saya dan keluarga masih mengontrak rumah di daerah Rangkah. Setiap hari, saya selalu bela-belain menonton Persebaya berlatih di Karanggayam,” katanya kepada Jawa Pos.

Kadang dia berjalan kaki dari Rangkah ke Karanggayam. Kadang juga menumpang kendaraan orang lain.

Kecintaannya makin besar ketika orang tua Andik pindah kontrakan. Dari Rangkah, mereka mengontrak rumah di kawasan Bogen, tepat di utara Stadion Gelora 10 Nopember dan Wisma Persebaya.

Dari situ, Andik tidak hanya menonton latihan Persebaya. Dia juga melakukan berbagai kegiatan lainnya.

“Sejak di Bogen, saya mulai berjualan di dekat stadion. Kadang juga membantu menjaga parkir,” beber bapak satu anak itu.

Dia melakukan aktivitas tersebut sambil menonton skuad Green Force berlatih.

Karena itu, meski sudah membela banyak klub, hatinya tak bisa berpaling dari Persebaya.

Bahkan, kalau waktunya pas, dia menyempatkan diri untuk mbonek ke stadion demi mendukung Green Force.

Editor: Hendra
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