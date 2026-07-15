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Rabu, 15 Juli 2026 | 12.05 WIB

Garudayaksa FC Perpanjang Kontrak Andik Vermansah untuk Super League 2026/2027

Garudayaksa FC memperpanjang kontrak Andik Vermansah. Winger senior itu siap kembali bersaing di Liga 1 musim 2026-2027. (Instagram/@AndikVermansah) - Image

Garudayaksa FC memperpanjang kontrak Andik Vermansah. Winger senior itu siap kembali bersaing di Liga 1 musim 2026-2027. (Instagram/@AndikVermansah)

JawaPos.com – Setelah tiga musim bermain di kasta kedua, Andik Vermansah akhirnya kembali ke kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Musim 2026-2027, winger asal Jember itu akan kembali merumput di level elite.

Kepastian tersebut didapat setelah juara Championship 2025-2026, Garudayaksa FC, memperpanjang kontrak Andik untuk menghadapi musim depan.

Kembali ke kasta teratas setelah tiga tahun tentu bukan perkara mudah. Namun, Andik mengaku tidak merasa grogi.

"Justru saya merasa sangat siap. Meski usia saya sebentar lagi akan 35 tahun, saya merasa masih bisa bersaing dengan pemain yang usianya jauh lebih muda," kata Andik kepada Jawa Pos.

Musim lalu, pemain kelahiran 23 November 1991 itu tampil impresif. Dari 23 pertandingan bersama Garudayaksa FC, Andik mencetak dua gol dan menyumbang 13 assist. Catatan tersebut menjadikannya sebagai pemain dengan jumlah assist terbanyak di Championship musim 2025-2026.

Demi menjaga performanya, Andik rutin menjalani latihan secara mandiri.

"Saya harus menjaga berat badan agar tetap berada pada angka ideal saat bertanding. Saya juga tetap berlatih di gym secara mandiri untuk menjaga kondisi," ujar mantan bintang Persebaya Surabaya tersebut. 

Editor: Hendra
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