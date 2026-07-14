Persebaya Datangkan 11 Pemain Baru, Francisco Rivera Yakin Green Force Siap Bersaing di Super League

JawaPos.com - Gelandang serang Persebaya Surabaya Francisco Rivera menyambut positif langkah manajemen dalam membangun kekuatan tim menjelang bergulirnya super league musim 2026/2027. Pemain asal Meksiko tersebut menilai aktivitas transfer yang dilakukan Green Force menunjukkan keseriusan klub untuk bersaing di papan atas kompetisi.

Persebaya menjadi salah satu klub yang aktif di bursa transfer musim ini. Hingga pertengahan Juli, manajemen telah memperkenalkan 11 pemain baru untuk memperkuat hampir seluruh lini tim.

Francisco Rivera mengaku senang melihat komposisi skuad yang kini dimiliki Persebaya. Kehadiran pemain-pemain baru akan menambah kedalaman tim sekaligus menciptakan persaingan sehat dalam memperebutkan tempat di skuad utama.

"Manajemen dan direktur klub telah bekerja keras mendatangkan pemain-pemain berkualitas, baik yang memiliki pengalaman di Indonesia maupun di Eropa. Saya sangat senang dengan komposisi skuad yang kami miliki saat ini dan berharap mereka bisa memberikan kontribusi besar untuk tim musim ini," ujar Francisco Rivera.

Beberapa nama yang telah bergabung dengan Persebaya antara lain Ramadhan Sananta, Yuran Fernandes, Walber Motta, Alex Martins, Miguel Pereira, hingga Yann Mabella. Kehadiran mereka diharapkan mampu meningkatkan kualitas permainan Green Force sepanjang musim.

Rivera menilai para pemain anyar datang dengan pengalaman yang tidak sedikit. Ada yang pernah meraih gelar juara, sementara lainnya memiliki pengalaman bermain di kompetisi luar negeri. Bekal tersebut diyakini dapat memberikan pengaruh positif bagi tim.

"Beberapa pemain yang datang memiliki pengalaman yang sangat baik. Ada yang pernah meraih gelar juara di Indonesia maupun di kompetisi lain. Saya berharap pengalaman itu bisa mereka bawa ke dalam tim untuk membantu Persebaya menjadi lebih kuat," kata Rivera.

Tak hanya menyoroti pemain senior, Rivera juga memberikan perhatian kepada para pemain muda binaan Persebaya. Dia melihat banyak talenta muda yang memiliki kemampuan teknik dan potensi berkembang jika terus mendapat kesempatan bermain bersama tim utama.