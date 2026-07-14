Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 14 Juli 2026 | 13.01 WIB

Persebaya Datangkan 11 Pemain Baru, Francisco Rivera Yakin Green Force Siap Bersaing di Super League

Gelandang Persebaya Surabaya Francisco Rivera. (Istimewa) - Image

Gelandang Persebaya Surabaya Francisco Rivera. (Istimewa)

JawaPos.com - Gelandang serang Persebaya Surabaya Francisco Rivera menyambut positif langkah manajemen dalam membangun kekuatan tim menjelang bergulirnya super league musim 2026/2027. Pemain asal Meksiko tersebut menilai aktivitas transfer yang dilakukan Green Force menunjukkan keseriusan klub untuk bersaing di papan atas kompetisi.

Persebaya menjadi salah satu klub yang aktif di bursa transfer musim ini. Hingga pertengahan Juli, manajemen telah memperkenalkan 11 pemain baru untuk memperkuat hampir seluruh lini tim.

Francisco Rivera mengaku senang melihat komposisi skuad yang kini dimiliki Persebaya. Kehadiran pemain-pemain baru akan menambah kedalaman tim sekaligus menciptakan persaingan sehat dalam memperebutkan tempat di skuad utama.

"Manajemen dan direktur klub telah bekerja keras mendatangkan pemain-pemain berkualitas, baik yang memiliki pengalaman di Indonesia maupun di Eropa. Saya sangat senang dengan komposisi skuad yang kami miliki saat ini dan berharap mereka bisa memberikan kontribusi besar untuk tim musim ini," ujar Francisco Rivera.

Beberapa nama yang telah bergabung dengan Persebaya antara lain Ramadhan Sananta, Yuran Fernandes, Walber Motta, Alex Martins, Miguel Pereira, hingga Yann Mabella. Kehadiran mereka diharapkan mampu meningkatkan kualitas permainan Green Force sepanjang musim.

Rivera menilai para pemain anyar datang dengan pengalaman yang tidak sedikit. Ada yang pernah meraih gelar juara, sementara lainnya memiliki pengalaman bermain di kompetisi luar negeri. Bekal tersebut diyakini dapat memberikan pengaruh positif bagi tim.

"Beberapa pemain yang datang memiliki pengalaman yang sangat baik. Ada yang pernah meraih gelar juara di Indonesia maupun di kompetisi lain. Saya berharap pengalaman itu bisa mereka bawa ke dalam tim untuk membantu Persebaya menjadi lebih kuat," kata Rivera.

Tak hanya menyoroti pemain senior, Rivera juga memberikan perhatian kepada para pemain muda binaan Persebaya. Dia melihat banyak talenta muda yang memiliki kemampuan teknik dan potensi berkembang jika terus mendapat kesempatan bermain bersama tim utama.

Nama-nama seperti Dava Yunna, Alfredo Naraya, dan Dimas Wicaksono dinilai menjadi aset penting bagi masa depan klub. Rivera percaya perpaduan antara pengalaman pemain senior dan semangat pemain muda akan menjadi modal besar menghadapi ketatnya persaingan musim depan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Jadwal Padat, Tavares Terapkan Metode Latihan Berbeda untuk Persebaya pada Super League 2026/2027 - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal Padat, Tavares Terapkan Metode Latihan Berbeda untuk Persebaya pada Super League 2026/2027

Selasa, 14 Juli 2026 | 06.17 WIB

Gledson Paixao Ucap Syukur Gabung Persebaya Surabaya, Siap Kerja Keras Musim Depan - Image
Sepak Bola Indonesia

Gledson Paixao Ucap Syukur Gabung Persebaya Surabaya, Siap Kerja Keras Musim Depan

Selasa, 14 Juli 2026 | 04.56 WIB

Kendal Tornado FC Resmi Rekrut Rizky Dwi Pangestu, Eks PSIS dan Persebaya Siap Bawa Laskar Badai Pantura Promosi ke Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Kendal Tornado FC Resmi Rekrut Rizky Dwi Pangestu, Eks PSIS dan Persebaya Siap Bawa Laskar Badai Pantura Promosi ke Super League

Selasa, 14 Juli 2026 | 04.11 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

3

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

6

Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga

7

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

8

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore