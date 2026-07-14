Sudah Datangkan 11 Pemain Baru, Francisco Rivera Yakin Persebaya Surabaya Punya Skuad Lebih Kuat Musim 2026/2027

JawaPos.com - Persebaya Surabaya telah memperkenalkan 11 pemain baru untuk menghadapi musim 2026/2027. Langkah itu mendapat sambutan positif dari gelandang serang Francisco Rivera.

Pemain asal Meksiko itu menilai aktivitas transfer yang dilakukan manajemen membuat Green Force memiliki komposisi skuad yang lebih berkualitas dan siap bersaing di kompetisi musim depan. Francisco Rivera melihat keseriusan manajemen Persebaya Surabaya dalam membangun tim sejak bursa transfer dibuka.

Kehadiran pemain-pemain baru diyakini tidak hanya menambah kedalaman skuad, tetapi juga meningkatkan kualitas persaingan di setiap posisi.

Mengapa Francisco Rivera Optimistis dengan Skuad Baru Persebaya Surabaya? Francisco Rivera menilai perekrutan pemain musim ini menjadi bukti ambisi besar Persebaya Surabaya untuk tampil lebih kompetitif pada musim 2026/2027. Menurut dia, seluruh proses yang dilakukan manajemen menunjukkan perencanaan matang demi membentuk tim yang lebih kuat.

Hingga pertengahan Juli 2026, Persebaya Surabaya telah memperkenalkan 11 pemain baru. Beberapa nama yang bergabung di antaranya Ramadhan Sananta, Yuran Fernandes, Walber Motta, Alex Martins, Miguel Pereira, hingga Yann Mabella yang datang untuk memperkuat hampir seluruh lini permainan.

Rivera mengaku terkesan dengan kualitas para pemain yang berhasil didatangkan klub. Dia menyebut sebagian besar rekrutan memiliki pengalaman bermain di Indonesia maupun kompetisi Eropa sehingga diyakini mampu memberikan dampak positif.

"Manajemen dan direktur klub telah bekerja keras mendatangkan pemain-pemain berkualitas, baik yang memiliki pengalaman di Indonesia maupun di Eropa,” tutur Rivera.

“Saya sangat senang dengan komposisi skuad yang kami miliki saat ini dan berharap mereka bisa memberikan kontribusi besar untuk tim musim ini," imbuh dia.