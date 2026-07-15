Nama Zidane Muncul! FFF Rahasiakan Pengganti Didier Deschamps di Timnas Prancis, Kontrak Habis usai Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Meski nama Zinedine Zidane santer disebut sebagai calon pengganti Didier Deschamps, Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) masih belum bersedia mengungkap siapa pelatih berikutnya bagi timnas Prancis.

Kontrak Deschamps memang akan berakhir setelah Piala Dunia 2026 dan tidak diperpanjang. Di sisi lain, Zidane saat ini belum terikat kontrak dengan klub maupun tim nasional mana pun.

Meski Les Bleus—julukan timnas Prancis—hanya tinggal menjalani dua pertandingan lagi di Piala Dunia 2026, FFF tetap memilih bungkam soal isu pergantian Deschamps oleh Zidane.

"Saya tidak pernah menyebut nama. Hubungan saya dengan Didier sejauh ini juga baik-baik saja," kata Presiden FFF Philippe Diallo kepada L'Équipe.