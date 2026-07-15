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Rizka Perdana Putra
Rabu, 15 Juli 2026 | 11.57 WIB

Nama Zidane Muncul! FFF Rahasiakan Pengganti Didier Deschamps di Timnas Prancis, Kontrak Habis usai Piala Dunia 2026

Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps. Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) masih merahasiakan pengganti Didier Deschamps meski nama Zinedine Zidane terus dikaitkan. (Sportsnet.ca) - Image

Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps. Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) masih merahasiakan pengganti Didier Deschamps meski nama Zinedine Zidane terus dikaitkan. (Sportsnet.ca)

JawaPos.com - Meski nama Zinedine Zidane santer disebut sebagai calon pengganti Didier Deschamps, Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) masih belum bersedia mengungkap siapa pelatih berikutnya bagi timnas Prancis.

Kontrak Deschamps memang akan berakhir setelah Piala Dunia 2026 dan tidak diperpanjang. Di sisi lain, Zidane saat ini belum terikat kontrak dengan klub maupun tim nasional mana pun.

Meski Les Bleus—julukan timnas Prancis—hanya tinggal menjalani dua pertandingan lagi di Piala Dunia 2026, FFF tetap memilih bungkam soal isu pergantian Deschamps oleh Zidane.

"Saya tidak pernah menyebut nama. Hubungan saya dengan Didier sejauh ini juga baik-baik saja," kata Presiden FFF Philippe Diallo kepada L'Équipe.

Diallo tampaknya tidak ingin fokus skuad asuhan Deschamps di Piala Dunia 2026 terganggu oleh spekulasi mengenai suksesi pelatih. 

Editor: Hendra
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